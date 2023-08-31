快訊

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

8月房市淡季不淡 信義房屋：下半年房市有利空出盡跡象

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市自去年下半年受到打房、升息等影響冷清，不過到了今年下半，似乎有利空出盡的跡象。信義房屋今（31）日指出，雖然第3季是房市的傳統淡季，不過今年似乎淡季不淡，8月房市買氣不僅有兩位數的同期年增幅，同時也與6、7月交易量相當。觀察8月房市交易狀況，房市呈現穩定的自用當道，首購的比例進一步拉高到5成以上，每兩間交易至少就有一間是首購族群。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，下半年房市頗有利空出盡的跡象，包括升息循環告一段落，7月1日平均地權條例已經上路，預售投資退場與法人購置住宅受影響，不過政府推出新青安房貸政策，政策上偏向打擊投資和非自用，幫助首購自用降低負擔，有穩定首購自用買氣的效果，統計發現總價700~1000萬交易，較上月略微增加。

觀察8月房市交易狀況，總價700~1000萬元交易佔比增加，尤其新北市700~100萬元交易增加較明顯。若以區域來看，8月成長最多的區域是高雄市，較7月交易量增幅超過2成，研判應是科技業投資案確定後，之前的不確定利空解除，帶動市場買盤回籠。

曾敬德指出，近期房市買氣仍維持相對穩健，今年第3季並未出現傳統淡季衰退的狀況，甚至表現跟6月相當，房市表現穩健，年底前雖然有總統大選，但並未對房市造成太多觀望氛圍，平均地權條例上路的確對預售市場買氣短期有衝擊，房市呈現「二手穩健、一手略悶」的狀況。

房市 買氣 信義房屋 平均地權條例

延伸閱讀

大陸經濟持續疲軟 8月製造業PMI為49.7%

預售屋買賣解約、建商沒在期限內申報登錄 按戶棟罰十五萬元

預售屋詐騙吸金4500萬 竹縣府重罰中人80萬並函送檢方

消費者申訴購預售屋遭詐欺 竹縣府裁罰中人80萬

相關新聞

陸企「打群架」搶搭電動車浪潮！泰產業重鎮地價飆3倍 台廠機會在哪？

在當前全球「去中化」的趨勢浪潮下，跨國公司正積極重塑供應鏈，而坐擁全球第三多人口的東協，已日漸成為「中國+1」的必修顯學。在這盤棋局中，不同的陣地，也逐漸演變出各自特有的產業定位與利基，而泰國，儼然將是新的汽車製造區域中心。

運動商機旺！2年前它被打入全額交割 靠馬拉松轉虧為盈…現成全台最大慢跑平台

從一個下載數60萬的App開始，能率集團要一步步整合電商、自行車與訓練等服務，這個長達7年的布局，瞄準的是國內運動產業的會員經濟。

航空高票價 看到2025年

疫情過後，航空業迎來黃金年，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航四大業者都異口同聲認為，目前航空市場復甦才剛進入初升段，由於...

中油新站點 9月1日起進駐關西服務區

台灣中油自112年9月1日起將進駐關西服務區加油站（國道三號高速公路76公里處），提供給消費者24小時加油服務，加油站同...

華航長程機隊 要換新機

中華航空總經理高星潢接受彭博電視訪問時表示，華航尋求更新現有的長程機隊，正在波音公司尚待認證的777X，以及空中巴士A3...

雲豹新董座 廖福生接任

太陽能系統廠雲豹能源（6869）昨（30）日公告，前董座賴勁麟請辭後，新任董事長由原先自然人董事廖福生接任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦