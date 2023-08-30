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國家住都中心跨出雙北 新竹建功高中公辦都更簽約

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
新竹建功高中南側權利變換區公辦都更簽約典禮。國家住都中心提供。
新竹建功高中南側權利變換區公辦都更簽約典禮。國家住都中心提供。

新竹建功高中南側公辦都更招商成功，國家住都中心今（30）日與豐穗建設簽約，業者估總投資額達280億元，將打造商場、住宅大樓，住都中心也將分回200戶社會住宅，預計2030年完工。

新竹建功高中南側公辦都更是國家住都中心第一個跨出雙北的公辦都更案，面積約3.4公頃，鄰近建功高中、清大、陽明交大、新竹科學園區等重要據點，交通也相當便利。

國家住都中心代理董事長花敬群表示，建功高中案將是新竹很棒的典範，以「城市大客廳」概念，結合歷史建築群形成有文化的優質生活場所，周邊居民自然而然能夠得到好大、好棒、好有活力的公園。

花敬群也特別拜託新竹市政府，後續還有都更審議、建照等程序需要地方政府多多協助。

豐穗建設董事袁玉麒表示，此案是豐邑集團首度跨足公辦都更，估投資額達280億元，規劃時不只商業考量，更本於對新竹地區回饋，提出15億元以上回饋，希望與當地居民分享。

袁玉麒強調，自簽約起就是團隊挽起袖子工作的開端，希望兩年內取得建照，也有信心在2030年完工，期許後續有更多機會參與政府公辦都更。

國家住都中心表示，建功高中基地共分為兩塊，除今日簽約基地採權利變換方式外，另一塊則採地上權，目前正在招商中，預計受理申請至今年10月31日，投資金額約48億元，預計規劃成企業總部。

公辦都更 花敬群

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