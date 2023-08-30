泰安產險深耕公益 榮獲第十屆「台灣保險卓越獎」肯定

泰安產險秉持「誠穩信實，止於至善」的企業文化，長期以來累積捐助數千萬元經費，關懷偏鄉原住民學童及逆境青少年的教育與身心發展，本年度榮獲第十屆臺灣保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越獎」肯定。

自2009年起，泰安產險與臺灣師大攜手15年，深耕校園心諮輔導計畫，定期以諮商心理師進駐偏鄉學校輔導青少年，這段偏鄉輔導經驗中深刻體認到，在逆境家庭尤其是在酒癮家庭中成長的孩子所面臨的艱辛與受限。為此，2020年起再推動「超前部署酒駕預防：逆境青少年輔導計畫」，進一步擴大輔導規模至台東、花蓮、宜蘭及台北等地區的四所國中，企圖從「因」介入，建立以學生為核心、諮商心理師支持教師，並引領家長及全校一起投入輔導的新模式，讓影響層面更具深度和廣度。透過學校系統的力量，穩定陪伴身處逆境或已經出現飲酒徵兆，需及早關懷的青少年，強化情緒調節與自我管理能力的韌性能量發展，以利學生在生活中的適應，預防霸凌，減少反社會行為，防範不當飲酒與未來成為酒駕高危險群的可能。兩年下來已有近百位學生參加，成效備受學校師生、家長肯定。

依據健康署110年「青少年健康行為調查之飲酒行為」，顯示國中、高中職生過去30天內飲酒率，分別為14.1%及30.6%；國外研究指出，在14歲前開始飲酒者對酒精依賴性為20歲以後開始飲酒者的4倍。另有研究亦表示在青少年不當飲酒行為的預防上，與學校的鏈結最具影響力。然而，一場車禍所帶來的影響不僅止於個人，更衝擊至少兩個家庭，還會引發一連串的負面效應，代價難以估計，這也是泰安產險希望能從根本推動酒駕預防的初衷。

此外，泰安產險志工隊結合保險專業，前進校園與師生們交流酒駕預防議題，並推廣保險教育，藉此提高風險預防的觀念，發揮保險美好價值。展望未來，泰安產險仍將以榮獲臺灣保險卓越獎肯定的初衷，持續以更前瞻性、永續的思維，為臺灣社會安全網貢獻心力。