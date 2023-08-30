Klook觀察：台灣人出遊動能仍強勁 但報復性出遊放緩

台灣開放邊境將滿一年，觀光局統計今年1至7月出國約616萬人次，和2019年同期約1千萬相比整體復甦比率為六成。旅遊及體驗平台Klook分享2023最新《亞太區旅遊脈動大調查》，研究顯示台灣旅客在選擇去哪玩時，有六成首先考慮的是當地的「獨特體驗」，4成以上會提前2到3個月開始計畫，確保想體驗的行程都能參加到，有45%願意花費超過一個月薪水在下次出遊。

Klook指出，出國動能在未來6個月到一年依舊相當強勁，但為出國而出國的「報復性旅遊」趨勢已逐步趨緩，取而代之「在地體驗」成為旅客出國的首要考量，每趟旅行的目的更加明確。

Klook針對台灣、日本、韓國、泰國等亞太區12個旅遊市場的旅客進行線上調查，如何決定下次旅行地點時，有62%台灣旅客表示最重要的因素為當地「獨特體驗」，位居首位；第二名為季節限定行程，第三才是機票價格，顯示台灣旅客未來出國旅遊會更加有目的性，為了特定體驗或是季節限定活動而出發。

台灣旅客對旅遊十分積極，更願意花錢在旅遊上，據Klook《亞太區旅遊脈動大調查》，有45%台灣旅客表示願意花費60,000元在下次旅遊上，這個比例在亞太區旅客中僅次中國大陸（71％）和香港（64％），與新加坡旅客的預估花費相當，更超過台灣平均月薪53,900元。

除了出國旅遊需求持續強勁外，國旅動能也不容忽視，調查顯示未來6個月有旅遊計畫的台灣旅客，選擇國旅和出國的意願各半，預估接下來半年到一年內，台灣旅客的旅遊型態仍維持出國和國旅的混合情況，國內熱門預訂產品類別則以主題樂園、交通和展覽門票為主。