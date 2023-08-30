西門町帶頭！東區、士林夜市接棒復甦 店面租金漸走高

根據最新實價資料顯示，沉寂已久的東區商圈，今年首見出現兩筆單價破萬元的實價租金案例，且都在敦化南路的187巷內，一筆6月成交月租14萬元，另一筆則是月租17萬元，每坪單價都約1.1萬元；另外士林夜市內也有店面月租27.3萬元，在西門町觀光復甦之後，東區與士林也有築底跡象。

不過根據過往交易狀況顯示，士林該店面7年前月租達45萬元，與現在仍有一大段差距。

信義房屋專案經理曾敬德表示，每個觀光商圈的特色都不太一樣，這波復甦的業種也不盡相同，如西門町有不少伴手禮店，東區就比較偏向個性服飾店等。不過，雖然觀光商圈復甦，但距離過往全盛時期仍有段差距，尤其東南亞客雖明顯增加，但以前一波經驗來看，陸客仍是購買力最強客群。

這波景氣呈現外冷內熱，也帶動店面市場築底復甦，根據統計國內7月零售業營業額為3778億元，年增5.3%，主因疫後民眾外出消費動能回升、國境解封帶動觀光旅遊人次增加，致其他綜合商品零售業、百貨公司、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業分別年增38.4%、11.1%、7.3%及5.9%，7月餐飲業營業額891億元，年增17.6%，其中餐館業及飲料店業分別年增17.0%及9.0%，主因暑假人潮增加，外食消費動能強勁，加上天氣炎熱帶動冷飲需求增加所致。