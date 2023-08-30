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日圓貶值帶來的日本民怨淡化 金控看好貶破150的機率升高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓匯率示意圖。路透
日圓匯率示意圖。路透

日圓近來繼續維持在146兌1美元價位，不僅高盛本周發布最新報告預期未來半年日圓將貶向155，將是自1990年6月以來最低水位，據大型金控評估，日本PPI（生產者物價指數）增幅創下2年4個月以來最小，進口物價大降，提供日圓續貶的有力條件。

儘管東京證券交易所行政總裁指出，日圓偏弱的負面影響已逐漸浮現，不過大型金控最新報告認為，若從日本上市企業的海外投資金額、比重等合併報表特性來看，日圓匯率對日本經濟的影響，不只是促進出口競爭力：「而是日本大型企業普遍海外投資龐大！」由於來自海外的營收、獲利比重大，日圓貶值對上市大型企業合併報表的獲利表現，將有持續提升的效果。

一位對日本股市有深入研究的金融業高層也指出，日圓貶值過去最大的負面效果，就是進口物價大漲導致日本消費者物價指數連續大漲。但7月份日本以日圓計算的進口物價較去年同月大減14.1%，連續第4個月呈現下滑。這位高層進而分析，既然日本進口物價指數已經不會因為日圓貶值而持續暴衝，加上7月份日本以日圓計算的出口物價較去年同月下滑0.2%，30個月來首度下降，因此，過去日圓貶值可能帶來的民怨已經逐漸淡化。

日圓匯率 日本 消費者物價指數

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