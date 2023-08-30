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2023SDGs 永續商業模式研討會登場 助社創青年奪先機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
社會局在台中社會創新實驗基地舉辦「2023SDGs永續商業模式研討會」。台中市社會局提供
社會局在台中社會創新實驗基地舉辦「2023SDGs永續商業模式研討會」。台中市社會局提供

還不知道SDGs就落伍囉！台中市政府社會局在台中社會創新實驗基地舉辦「2023SDGs永續商業模式研討會」，邀請來自北中南6個社會創新團隊，從減碳、減塑、青銀共農及食品產業的角度，和80位青年朋友分享永續商業的關鍵成功要素，以及如何建構品牌理念與價值核心。

獲邀擔任講座的味榮食品總經理許立昇表示，社會局辦理此次活動，提供同樣為永續經營努力的團隊，可以有見面交流的機會，也希望透過此次研討會能夠為參與的年輕人，帶來經營與創業不同面向的思考。

社會局說，社創基地的進駐團隊也參與交流，刺激青年世代發掘更多挑戰及創造的可能。社創基地積極輔導台中在地的青創產業，協助定位其品牌價值，希望進而提升品牌曝光度和影響力，帶動產業走向永續經營，開闢永續商業新市場。

社會局補充，此次研討會，邀請櫛構科技執行長李緯明、奉茶行動(原點社會企業)創辦人黃暐程、生命之星國際執行長陳孟專、幸福千千歲(幸福良食)發起人吳詩涵、玩艸植造創辦人陳柏燊及味榮食品工業總經理許立昇共6位講者。

有關台中社創基地更多資訊，可至「台中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/TCCSIU)及官方網站(https://tccsiu.taichung.gov.tw/) 瀏覽查詢。

社會企業 減碳 青創

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