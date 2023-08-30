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華航尋求更新長途機隊 擬在空巴和波音寬體客機中選擇

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
華航正尋求更新現有的長途機隊，擬在空巴和波音寬體客機中選擇。（中華航空提供）
華航正尋求更新現有的長途機隊，擬在空巴和波音寬體客機中選擇。（中華航空提供）

華航空（2610）總經理高星潢表示，華航尋求更新現有的長途機隊，正在從波音公司尚待認證的777X和空中巴士A350系列的最大機型之間進行選擇。

高星潢接受彭博電視採訪時表示：「我們正在尋求新的機型」來取代目前營運中的10架波音777-300ER。他說，華航正在研究波音777的升級機型和空巴的A350-1000，但沒有具體說明機隊更新時間表。

波音先前獲得華航16架787-9夢幻客機訂單。在6月的巴黎航展上，華航又採購了八架，並將其中六架轉換為到更大運量的787-10機型。

波音可能需要提振因延遲交付777X旗艦飛機而疲軟的訂單，儘管其較小型的787客機依然受到歡迎。同時間，空巴最大型的雙走道客機訂單穩定提升，近期主要訂單是來自澳洲航空（Qantas Airways）。

高星潢表示，一旦決定好787-10機型的數量，就會更能掌握所需要的飛機數量。目前華航擁有超過85架飛機，其中包括23架貨機。華航目前的10架777-300ER平均機齡約8.3年。該公司也以空巴的A350-900客機營運。

隨著航空旅遊回溫，華航已受惠於較高的機票費率，高星潢預測機票價格將繼續上漲。他說，載客量依然是2019年水準的約一半，該公司預期直到2025年前都不會恢復到一般水準。

華航 波音 空巴

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