旅遊不便險真的很「不便」? 網友：魔鬼藏在細節裡

疫後旅遊潮大爆發，許多國人更是選擇出國旅遊。近日有旅客因颱風而延誤行程，因此有人選擇購買「旅遊不便險」，卻在求償時卻遇到波折，有網友見狀在 PTT 發文表示「魔鬼藏在細節裡」、「真的要小心 現在只有目的地出現天災交通工具停駛才能賠」。

近日受颱風攪局，使飛機航班的起降誤點、改班的變數愈來愈大，產險業者提醒，一般民眾誤以為承保旅平險，諸如班機延誤這些都會得到理賠，但實際上旅平險主要以保障海外人身安全為主，其他包括班機延誤、行李延誤這類風險，則必須再附加旅遊不便險。

不過，近日就有網友提醒，目前有公司在合約條文中增加「預定前往之地點」的限制，造成合約保障範圍大縮水，在海外旅程中，雖然真的因為天災被迫更改旅程，但在目的地沒有天災，將無法獲得理賠。

許多網友表示「8/15在關西遇到颱風，就真的遇到無法申請理賠的狀況」、「所以日本停飛不賠? 那我保那個要幹嘛?」、「日本遇颱風暴風雪關機場比台灣高很多」、「日本關機場不賠，感覺沒買的必要」、「這樣不便險到底能幹嘛」、「有發現，所以風險評估只能放在班機延誤的理賠上了」、「出發地不理賠也太可笑」。