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倉佑多元產業布局有成 赴馬來西亞設廠 搶攻半導體製造市場商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

倉佑（1568）今 (29) 日董事會決議核准於不超過美金660萬元、折合新台幣約2億元的額度內投資，由公司主要持股55％在馬來西亞設立新廠，預計業務項目將鎖定於半導體、醫療相關產業之關鍵零組件，依照規劃進度來看，全案目標預計在2025年第1季起逐步加入量產，將對公司未來整體營運帶來正面的挹注。

倉佑表示，近年來公司積極落實多元產業市場應用布局、多角化經營策略發展，同時進行內部包括機加工技術開發升級、製程模擬軟體設計精進等重要策略執行，具體成果逐步展開，不僅馬不停蹄與主要設備客戶針對終端應用在半導體製造設備關鍵零件進行製程規劃，且獲取樣品訂單的機會，亦為配合主要設備客戶布局東南亞市場的短鏈供應價值鏈需求，赴馬來西亞設立新廠，齊步搶攻半導體製造市場龐大商機，為倉佑新廠未來營運成長注入新活水。

倉佑成立逾38年以來，聚焦深耕在各項自動變速箱、重型卡車離合器、與產業機械等傳動系統的關鍵零組件，營收比重逾七成主要來自於汽車產業中之OEM、AM/OES市場領域，全球客戶包括BorgWarner、Valeo、Magna等。

展望2023年下半年，儘管疫情打亂整體汽車產業供應鏈的生產與銷售腳步、以及整體車市結構轉向新能源車市場，加上倉佑近年來積極調整業務接單策略，短期對整體營收規模放大受限，但從集團累計今年前7月8.73億元來看，由於訂價策略調整效益展開，有望助力今年整體營運毛利率表現持續精進，另，在手訂單可量產的預視單來看，公司也明顯感受到主要汽車客戶加大應用於新能源車車款、電動車車款之傳動系統中關鍵零組件升級的開發合作機會，期待未來隨著新產品、新訂單、新產能挹注公司整體營運更上一層樓。

馬來西亞 新能源車 半導體

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