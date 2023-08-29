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iKala跨國網紅業務夯 助日本生活用品進軍台灣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土新創、AI行銷科技業者iKala去年起推動跨國網紅行銷業務，日前繳出佳績。日本最大群眾募資平台Makuake 株式會社攜手iKala，利用iKala KOL Radar以AI技術和大數據分析，找四位適合的網紅，為Makuake的客戶OLATURA 的商品 Best Pot（土鍋）和 Range Steamer（電子鍋板），透過網紅行銷帶入台灣市場。

在本合作案中，Makuake提供全方位的行銷支援，協助創作者和消費者分享生活體驗，並支援商品上架和購買服務。iKala KOL Radar透過互動率和品牌適合度，從網紅數據庫中選擇四位擁有1萬至5萬追蹤者、在「生活用品、日本」相關領域高頻率發布內容的網紅。從2022年11月25日至2022年12月1日在Facebook做開箱體驗的使用者分享並將消費者引導至購物網站。搭配媒體合作文章，擴大產品知名度和行銷最大化，互動率達到Facebook 平均互動率約 6 倍，總觸及人數約70,000人。

iKala 指出，網紅行銷當道，旗下KOL Radar以AI 技術和大數據分析，針對Facebook、YouTube 等五個社交媒體上的網紅數據和效果進行全方位解析。品牌能夠基於網紅數據分析，挑選最適合產品和服務的社交媒體和網紅。iKaka也因技術優勢成為Makuake 的合作夥伴。

KOL Radar 目前支援美容、家電、零售、母嬰用品等多個不同產業的跨境市場推廣，將持續加速協助日本企業進入台灣的電子商務市場，也持續協助企業媒合適合的商品與網紅行銷服務。

網紅 AI

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