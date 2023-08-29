中鋼「以大帶小」 推動節能推動減碳凝聚低碳轉型

中鋼（2002）展現龍頭鋼廠高度，29日舉辦「以大帶小、價值共創」講習活動，邀請下游客戶以「國內氣候變遷因應法與相關子法」及「中鋼推動節能減碳工作」兩個主題進行交流及討論，攜手客戶推動減碳及凝聚低碳轉型共識，齊步邁向低碳新時代。

中鋼總經理王錫欽親臨致詞強調，「客戶好，中鋼才會好」，也進一步說明中鋼不僅自身積極推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，藉由豐富的節能與碳管理經驗，將國內外的相關最新資訊及務實建議，協助客戶因應國際碳關稅挑戰，展現帶領整體鋼鐵產業鏈的責任與決心。

中鋼積極響應經濟部工業局「製造部門淨零轉型推動計畫」，為凝聚產業整體共識，並呼應政府「以大帶小」的推動策略，與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊（1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈）。

為協助鋼鐵產業下游業者建立碳管理能力基礎，落實製程節能減碳，以強化因應全球低碳潮流的競爭力，同時減緩國內外碳管制 (如歐洲CBAM) 衝擊，中鋼派出具備碳管理經驗與節能領域的專家至客戶端現場，分享國際最新碳管制資訊與碳中和趨勢、協助建置碳盤查能力，以及提供節能減碳診斷等輔導項目。

中鋼「1+N 碳管理示範團隊」至今已完成 9 家下游客戶碳盤查輔導及節能診斷工作，除了確保業者具備自主進行碳盤查能力外，同時提供完整的節能改善建議，獲得一致好評。

此外，經中鋼節能專家至客戶現場逐一診斷客戶生產製程及設備後，目前也已完成 6 家客戶預估節電潛力達 2,053千度/年，總減碳潛力約達1,045公噸 CO2e/年，預計今年度可完成總計11家客戶輔導，其年減碳潛力將大於1,500噸CO2e節能減碳輔導目標，務實地推動節能減碳。

中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，全面展開低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型工作，不追求「量變」生產更多鋼鐵，轉而邁向「質變」創造鋼鐵產品更大的價值。另外，中鋼為臺灣鋼鐵產業龍頭企業，秉持著「鋼鐵產業共存共榮」理念，透過「以大帶小」模式面對低碳轉型挑戰，期許上下游鋼鐵業者共同打造低碳供應鏈，與客戶攜手邁向低碳轉型，共創永續價值。