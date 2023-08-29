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颱風假又成話題 信義房屋給員工支薪又放假

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋許多員工福利制度都講究「以人為本」，且保留選用彈性，希望真正貼近每位員工、每個家庭的需要。圖／信義房屋提供
信義房屋許多員工福利制度都講究「以人為本」，且保留選用彈性，希望真正貼近每位員工、每個家庭的需要。圖／信義房屋提供

蘇拉颱風來勢洶洶，東南部首當其衝，受影響的縣市是否放颱風假也再度成為話題；PTT網友日前各自分享自家公司颱風假的相關規定，不少人哀嘆，《勞基法》未規定颱風假需給薪，不少公司乾脆讓員工休一天無薪假，更甚者，要求員工自己請特休、事假。在幸福企業信義房屋https://hr.sinyi.com.tw/campus），但凡分店所在地縣市政府宣布放颱風假，第一線房仲業務人員都享有薪休假，不需額外補班，顯現「以人為本」的員工福利。

除了颱風休無薪假，更有網友指出，許多公司行號自新冠肺炎開始實施「WFH（work from home）」，從今年開始只要逢颱風假也採用居家辦公模式，除可維持正常出勤之外，也免去沒有休假的爭議問題，讓許多網友都羨慕仍然保留支薪又休假的公司「真是太佛了！」

全台直營的信義房屋，有別於一般服務業要求員工颱風假仍需出勤，且依法並無一定要給薪的規範，信義房屋以員工安全為第一首要考量，直接給予有薪颱風假，且事後不需要加班、補班，全台各地分店同仁、總公司幕僚人員，都一體適用。加上每位員工每年都有1天給薪志工假，給予員工最實際的支持。

此外，信義房屋許多員工福利制度皆透過「以人為本」的精神，進行設計與規劃，保留足夠的選用彈性，希望真正貼近每位員工、每個家庭的需要。例如「信福幣」制度，等於每年替員工加薪1.5萬元，可用於支付運動健身、購書、上課、子女托育或長照費用等。

總公司也有專業視障按摩師駐點，讓員工可預約按摩紓解壓力，同時善盡企業社會責任；如有需求的同仁，信義房屋也規劃「同仁協助方案（EAP）」，由外部專業團隊適時提供法律、身心健康等諮詢，守護同仁身心平衡。

颱風假 信義房屋

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