跨界合作 星宇航空攜手雅詩蘭黛集團12大頂級美妝品牌

星宇航空（2646）與雅詩蘭黛集團跨界合作再延伸，由雅詩蘭黛集團旗下包含海洋拉娜、芭比波朗、Jo Malone London等12大頂級美妝保養及香氛品牌，共同為星宇航空打造員工專屬全方位美麗課程，包括保養護膚、彩妝、香氛等，由品牌專業講師為一線員工分梯授課、示範，提供各工作場域適合的保養知識，及能長時間維持完美妝容的秘訣，提升專業感與自信，展現由內而外美的力量。

星宇航空與頂級美妝龍頭—雅詩蘭黛集團，一直是密切合作的異業夥伴，從2022年首創以粉紅燈光渲染飛機機身的方式，響應粉紅絲帶活動，到贈送洛杉磯開航頭等艙及商務艙旅客海洋拉娜尊寵禮，皆是廣受歡迎、充滿愛與美的活動。本月起將進一步將合作觸角深化至員工，雅詩蘭黛集團旗下12個頂級美妝品牌，將每季為星宇航空員工舉辦專屬美膚、彩妝及香氛課程。

首梯課程特別安排給初入職場的空服學員，由Bobbi Brown 芭比波朗全球彩妝師親自教授彩妝課程，依學員不同的膚質特性及五官特點，指導化妝的小技巧，如何透過美妝讓個人優點更加凸顯，並傳授空服員最關心的課題—「長時間飛行如何維持妝容」，提供了挑選底妝及補妝方式與訣竅。護膚課程則由頂級肌膚保養品牌Darphin 朵法依學員膚質給予正確的保養知識，同時也針對機艙環境特性，提供專業肌膚保養建議。最浪漫的香氛課程，則由空服員的愛牌—Jo Malone London教導大家如何運用香氛糅香堆疊出專屬於自己的香氣，讓優雅舒服而不打擾的香氣，提昇整體的個人好感度。

首次舉辦的三大主題課程，參與品牌皆為國際首屈一指的高端品牌，引起星宇航空同仁廣大迴響，雅詩蘭黛集團更大方將此次授課的三大品牌商品，放置於星宇航空空服員梳化間，方便空服人員於執勤前前往試用，讓所學可以立即應用。接下來星宇航空與雅詩蘭黛集團每季將持續針對不同部門、不同職務屬性，安排雅詩蘭黛集團不同品牌進行授課，希望透過長期的內部教育，傳遞由內而外的美的力量，同時也將雅詩蘭黛集團多品牌所展現多元、包容精神，深植於企業文化中，尊重每個人對於外在美麗的定義與渴望。