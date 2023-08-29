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鹽巴之亂 這家超市開第一槍！每人限購四包

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
日本福島核廢水開始排放入海，美廉社今（29）日宣布即起每位消費者限購4包鹽。三商家購／提供
日本福島核廢水開始排放入海，美廉社今（29）日宣布即起每位消費者限購4包鹽。三商家購／提供

日本福島核廢水開始排放入海，美廉社開第一槍，今（29）日宣布即起每位消費者限購4包鹽，美廉社表示，門市於上周新聞議題發酵後鹽巴銷量有微幅成長約兩成，但目前庫存仍充足，請大家不用大批量採購，購買家庭需要的分量，且採取門市定量配貨，門市供應無虞，請民眾若有相關需求可就近到鄰近門市詢問，每位民眾限購4包。

美廉社強調，鹽巴限購原因是希望貨量可以平均分攤給需要的民眾，讓需要的消費者都可以買的到，目前商品每日統一配貨，庫存充足。

其他超市方面，全聯表示，適逢中元檔期及時事議題影響，消費者購買鹽品量增加，目前全聯貨量充足且無限購，並針對銷量較高的門市積極補貨，民眾不須搶購或囤貨。

家樂福表示，目前各分店鹽商品皆還有貨，廠商生產正常貨量足夠，由於正逢中元普渡大檔期，商品物流行程較滿，這兩天都會陸續再進貨，如廠商派車不及的也會主動出車接貨，呼籲民眾依正常需求量購買勿囤貨。愛買也表示，近期是中元節旺季，需求本來就旺，但鹽巴目前進貨和庫存都正常，並沒有限購。

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