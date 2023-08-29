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竹北2000萬以上物件成交量增加 房仲：剛需推動

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
竹北房市示意圖。圖／信義房屋提供
竹北房市示意圖。圖／信義房屋提供

雖然今年全台房市有《平均地權條例》修正子法上路、抑制房價政策等利空因素影響，但是信義房屋觀察竹北房市7月以來，總價2,000萬以上物件交易量明顯增加，專家分析，主要來自園區客的剛需強烈推動，標準的3房產品不受外在環境影響，地段好、建商品牌佳的物件，仍受購屋族青睞。

信義房屋竹二區協理張家榮表示，總價2,000萬以上的物件顯著增加主要關鍵為符合竹北購屋族的居住需求，一般而言，竹北的購屋族以在科技園區上班的園區客為大宗，他們經濟水平高、生育率高，即使是小家庭也會預應未來家庭成員增加的需求，選擇3房產品，總價約1,800-2,500萬。

張家榮表示，竹北主要發展的區域小坪數物件已經不多，再加上竹北因為科技產業持續擴張、人口持續進駐、未來前景看好，屋齡15年內的中古大樓單價約45-55萬，預售案7-8字頭，屋主對於房價有期待，出售意願低，而建商也都傾向選舉後再開案，種種因素讓竹北的供給越來越少。

因為買方可以選擇的物件變少，張家榮指出，有些客戶一直偏好某些社區，但往往等了好幾個月都沒有物件釋出，再加上有了過去竹北房價漲幅的經驗，歷經通膨、升息等外在因素，竹北房價仍呈現穩定，早先幾年購買房屋者幾乎都能享受到房價漲幅的紅利，買方選擇觀望的機會較小。

此外，張家榮觀察，竹北的建商有品牌之分，許多園區客剛開始購屋會先求有再求好，先購買平價的建商品牌，隨著收入增加、家庭成員增加，換屋需求就會「升級」優先選擇指標建商品牌，對他們而言，除了滿足換屋需求，買到更好的房屋更是實踐人生目標，因此建商品牌佳、好地段的物件更是可遇不可求，若是有釋出，需求量大，也帶動交易量。

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