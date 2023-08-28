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陳其邁：瑞典減碳經驗 對台灣具激勵作用

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市環保局長張瑞琿簡報時，說明高雄4大淨零轉型策略。記者王昭月／攝影
高雄市環保局長張瑞琿簡報時，說明高雄4大淨零轉型策略。記者王昭月／攝影

2023淨零永續城市圓桌會議今午在高雄洲際酒店舉行，高雄市長陳其邁提及，瑞典是全球最早課徵碳稅，也是碳稅最高的國家，減碳經驗豐富，同時帶動瑞典的經濟成長，瑞典加速實現2045年零化學燃料目標的轉型經驗，對高雄而言非常具有激勵作用。

陳其邁說，台灣與瑞典經貿關係緊密，瑞典不僅是台灣在北歐第一大貿易夥伴，也是第二大的外資來源國，去年雙邊貿易額創下17.9億美元紀錄。綠色能源、性別平等、婦女經濟賦權等議題之外，在氣候變遷議題的合作也加速深化中。

陳其邁感謝瑞典貿易及投資委員會台北辦事處，與瑞典的企業2021年共同成立「瑞典+台灣綠色轉型聯盟」，助台灣達成2050淨零排碳的目標，瑞典的減碳經驗相信對台灣具激勵作用。

高雄是台灣氣候變遷因應法公布以來第一個通過淨零法規的縣市政府，已成立產業淨零大聯盟，以大帶小方式分享減碳技術，市府也啟動輔導機制協助中小企業進行碳盤查，「市場在這裡，機會當然也在這裡」。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表歐瑞思說，環境的挑戰前所未見，更凸顯推動淨零碳排的重要與迫切性，台灣在永續發展上有許多進展，像國發會列出2050淨零路徑圖，高雄也有很先驅的作為，在在展現台灣的決心。

高雄市環保局長張瑞琿簡報時說明高雄4大淨零轉型策略，未來除促進運具電動化、垃圾車電動化，建築節能、發展低碳社區等，也將發展負碳技術、廢棄物轉化能量等措施，推動淨零碳排。

2023淨零永續城市圓桌會議今午在高雄洲際酒店舉行，高雄市長陳其邁指瑞減碳經驗豐富，加速實現2045年零化學燃料目標的轉型經驗，對高雄而言非常具有激勵作用。記者王昭月／攝影
2023淨零永續城市圓桌會議今午在高雄洲際酒店舉行，高雄市長陳其邁指瑞減碳經驗豐富，加速實現2045年零化學燃料目標的轉型經驗，對高雄而言非常具有激勵作用。記者王昭月／攝影
2023淨零永續城市圓桌會議今午在高雄洲際酒店舉行。記者王昭月／攝影
2023淨零永續城市圓桌會議今午在高雄洲際酒店舉行。記者王昭月／攝影

瑞典 陳其邁 減碳

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