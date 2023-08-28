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Visa 旅遊意向調查：台人未來兩年將安排五次海外旅遊

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Visa旅遊意向調查：台人未來兩年將安排五次海外旅遊。Visa Inc.提供
Visa旅遊意向調查：台人未來兩年將安排五次海外旅遊。Visa Inc.提供

疫後旅遊帶動暑假後旺季持續延燒，Visa最新全球消費者旅遊意向報告指出，台灣人未來兩年平均將安排五次海外出遊，每人每趟六天五夜的旅費平均支出約72,700 元，相較2020年疫情前的旅遊花費攀升約三成（34%），旅遊成本的提高使消費者對遊程支出更精打細算。

調查也發現，不同世代旅遊習慣大不同，「Z世代」、「年輕家庭」及「高資產族群」分別以遊程CP值、預排行程、及住宿品質為海外旅遊首要考量。Visa 看準旅遊熱潮，祭出全方位海外旅遊優惠，涵蓋住宿與行李托運等，滿足不同世代消費者的旅遊需求的同時，也為持卡人精打細算省荷包。

Visa 台灣總經理趙麗芳表示：「海外旅遊花費攀升但消費者熱度反增，Visa為各世代卡友提供覆蓋全球的優質支付體驗，更祭出各大旅宿優惠與免提行李服務，幫卡友精省預算、住得舒適、逛得自在，到世界各地都能便利支付、輕鬆暢玩。」

日本居台灣人旅行首選No.1，Z世代樂於嘗試小眾旅遊地

台灣人海外旅遊熱門地點仍聚焦亞太地區，60% 的台灣人最青睞日本，奪下最愛旅遊地的寶座，接著為南韓（13%）、中國大陸 （13%）、澳洲（10%）、泰國（9%）、香港（7%）；歐美地區則以法國（7%）、加拿大（6%）最受歡迎。值得注意的是，Z世代的大學生與社會新鮮人對小眾旅遊地頗具熱情，在亞太地區以外，有7%的Z世代消費者選擇到巴西旅遊，埃及（4%）、安哥拉（4%）等地也登上Z世代旅遊熱門榜。

「Z世代」追求CP值，注重遊程彈性不被行程追著跑

Z世代消費者出遊時在意CP值，在選擇旅遊地時，受預算因素影響高達 40%。同時，Z世代也相較於其他族群更注重行程彈性、追求自由度。不僅預訂行程的比例較低，也經常到旅遊當地才搜尋相關資訊。在資訊管道的選擇上，仰賴旅遊比價平台與論壇網站的比例也比其他族群高出7%。

「年輕家庭」做足功課再出發，預排行程避免手忙腳亂

與崇尚自由的Z世代相反，帶著12歲以下小孩同遊的年輕家庭，傾向預先安排好遊程，近六成（59%）會預先查詢當地交通、事先蒐集景點活動資訊、預訂住宿（54%）與用餐（35%）。旅遊套裝行程也受到消費者青睞，平均有一成以上消費者選擇跟團，其中比例最高為年輕家庭（14%），可見年輕家庭對於旅途流暢的重視度。

「高資產族群」講求在地體驗，嚴格把關住宿品質

年收入超過台幣 230萬元的高資產族群對旅遊體驗要求高，偏好具當地特色的飲食（64%），更有超過四成習慣旅遊出發前先預訂好餐廳（43%）。高資產族群比一般消費者更講究住宿條件，選擇入住飯店比例超過七成（77%），也偏好四星級以上的住宿（52%）及飯店設施（41%）。

看準海外旅遊熱潮延續， Visa祭出全方位的海外旅遊優惠，無論是追求高CP值遊程、喜歡事先安排交通旅宿，或講究在地獨特體驗，Visa都能滿足各世代消費者的旅遊需求，讓持卡人輕鬆暢遊無負擔。

Visa全方位海外旅遊優惠，幫持卡人精打細算省荷包。Visa Inc.提供
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Visa旅遊意向調查：亞太區為台人熱門旅遊點。Visa Inc.提供
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