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台泥攜手和平國小推動 「減碳生活親子存摺」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）與和平國小攜手合作的「和平減碳生活親子存摺」計畫，舉行成果發表會，和平國小全校85位學生及家長經過三個月的努力，累積總減碳量達1,274公斤，約等同106棵樹一年的吸碳量。

學生與家長開心地以在減碳存摺上累積的「碳幣」，和台泥和平廠「交易」獲得政府碳標籤的許多綠色商品—像是書包、球鞋、飲料及衛生紙等日用品，藉由此舉讓部落學童更樂於在生活中節能減碳。和平國小校長艾石生表示：感謝台泥願意以在地企業的角色投入學校的環境教育。他認為台泥在減碳方面有許多實績，在碳管理上也有專業知識與資源，才能夠真正協助基層學校規劃與推動減碳課程。

台泥表示，要達到淨零轉型，必須產業轉型、能源轉型、社會轉型及生活轉型，其中生活轉型有賴於大眾共同參與，因此台泥於自己的生產基地所在部落發起全台首個減碳生活親子存摺計畫、藉由獎勵機制，引導家長陪伴學童，一起養成日常減碳行動的習慣，培養減碳意識。

和平減碳親子存摺計畫主要鼓勵部落孩童透過三個場域的實踐減碳：在學校午餐完食減少廚餘浪費落實分類回收、到台泥DAKA園區投遞廢電池、手搖杯、鋁罐及寶特瓶、與回到家改變生活習慣節能減碳。獲得減碳第一名的和平國小學童陳首維，會跟媽媽討論如何減少頻繁開關冰箱門，假日也會主動要求家裡大人帶他到DAKA園區智慧回收機投寶特瓶，三個月累積超過166公斤的減碳量。

得到節電第一名的學生李安楨，全家十口三代同住，晚間時段所有家人聚集一樓用餐、看電視，或是坐到門口乘涼聊天，只有睡覺才會回到各自的樓層和房間開啟冷氣等其他用電，一學期一口氣省下287度電。和平國小三年甲班也是此次計畫中全校減碳最多的班級，總減碳量212公斤，班導師林立雅分享到，雖然本來學校就希望學生能夠珍惜資源，但是因為這次有和平減碳生活親子存摺計畫，也讓學生主動開始注意到村子裡街道上的垃圾，會主動幫忙撿拾，也把可回收的資源帶回教室做分類，尤其在減碳課程上面，透過企業邀請的不同NGO的講師，讓部落小學可以有更多面向的環境教育資源。

協力此次節電減碳課程講師的荒野保護協會花蓮分會表示，他們不是第一次來到和平國小宣導環保，卻是第一次接到水泥廠的授課邀請，難得看到水泥廠有一個對外開放的園區，可以和地方形成立意良善、互相共好的連結。和和平國小合作的環保減碳環境教育課程，剛好連結到荒野保護協會致力推廣的到校服務課程，以學生日常隨手可做到的小行動，來落實大觀念，真的很不錯！樂見以後再有環保行動的合作機會。

台泥和平廠廠長魏家珮指出，雖然台泥自己很用力在減碳，但減碳的意識如果能夠透過學校、學生和家長的參與，進入在地社區的家庭裡，企業與部落才能攜手永續，這也符合「DAKA」太魯閣族語的意涵—共同瞭望一個更美好的未來。和平減碳親子存摺計畫預計下一階段將擴大往部落內推動。

減碳 台泥

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