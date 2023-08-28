西門町今年漲租條款盛行 專家曝房東心態「就怕長期低租」

國際觀光客緩步復甦，國際觀光商圈逐漸感受到人潮回籠，不過對於房東來說，即使看好未來的復甦商機，但現在租金仍未反映未來觀光紅利，因此除了短租型的店面以外，中大型的長租店面開始出現漲租機制，觀察西門町高價租賃案，就有5件訂有後續漲租條款。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常這樣狀況出現在景氣轉折初期，區域內還有些空置店面，加上消費商機還沒有爆發跡象，但房東多嗅到景氣回升的味道，因此強勢的觀光商圈開始出現空置率改善，觀光需求大幅回流，預計今年有機會國際觀光人次回到疫情前的5~6成，西門町的觀光伴手禮店也開始增加，就是觀光回升的跡象。

統計實價紀錄，西門町先前指標大樓由KTV業者以每月百萬承租，不過租約內就有調漲租金條款，包括第1年月租100萬，第2-4年月租120萬，第5-7年月租126萬，第8-10年月租132萬，另外西門町今年近一年前10高單價的租賃案，也有四件訂有漲租條款，包括成都路３號第1-2年月租25萬含稅，第3-4年月租25.75萬含稅，第5年月租26萬5225元含稅。