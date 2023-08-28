快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

誠品生活新店9月28日開幕 高比例餐飲主打清晨到深夜

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
誠品生活新店4樓書店亮點之一為30米挑高天井，可感受殿堂級閱讀。此為3D示意圖
誠品生活新店4樓書店亮點之一為30米挑高天井，可感受殿堂級閱讀。此為3D示意圖

誠品生活（2926）今（28）日宣布，全台大最大旗艦店「誠品生活新店」將於9月28日開幕。該店除了有挑高30米天井的書店為亮點，及全新兒童書店之外，並集結食衣住行育樂，有近250家品牌進駐，其中餐飲比例高達三成以上，更主打清晨到深夜全時段。

不但如此，還有韓系攝影、生鮮超市、居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗，預期將在新北百貨商場掀起大戰。

誠品生活新店擁1.9萬坪空間，為全台最大誠品。位於四樓的書店，有30米挑高天井，通透明亮的空間，體驗每日不同光影變化的閱讀氛圍，「多媒閱讀專區」則同步展出電子書。因應周邊文教學區，推出全新兒童書店，提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本、科學玩教具等，打造親子共讀的「探索小學校」。

誠品也針對誠品會員打造全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，有書牆可自由取閱，每月並提供十張免費飲品招待券。

誠品生活新店餐飲也是其中亮點，進駐近百家世界美食、網路人氣甜點。值得一提的是，餐飲主打「從清晨到深夜全時段」，有三家咖啡品牌包括時髦咖啡品牌CAFE!N與韓國知名戶外品牌Helinox跨界合作，以及星巴克也將打造戶外露天咖啡座，加上來自虎頭山秘境咖啡NxCoffee走出山林首次進駐商場，將提供早餐限定時段。

另外，也將有誠品行旅打造「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等近20家大型主題餐廳進駐，未來將有部分餐飲營業至深夜時段。

為了打造食衣住行育樂一站體驗，誠品生活新店首家引進韓國精緻攝影技術的Holo+FACE，也進駐生鮮超市，包括安永鮮物、誠品知味；也會有居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗。

誠品生活新也攜手各大國際品牌打造旗艦型大店，如全球知名服裝品牌UNIQLO及選品店niko and … 、studio CLIP、GLOBAL WORK等，還有日本最大二手商店2nd STREET將從日本直送逾5,000件商品。

誠品生活新店4樓有全台最大的「誠品書店」。此為3D示意圖
誠品生活新店4樓有全台最大的「誠品書店」。此為3D示意圖
誠品生活新店兒童書店打造親子共讀「探索小學校」，提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本。此為示意圖
誠品生活新店兒童書店打造親子共讀「探索小學校」，提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本。此為示意圖

餐飲 咖啡

延伸閱讀

新北人的小確幸！PASTAIO這道新菜 只有新店吃得到

驚險瞬間曝！男開愛快羅密歐酒駕 消防隊前撞分隔島「四腳朝天」

新北親水設施新亮點又增一處 新店親情人工溪流今起開放

高虹安詐助理費案承審法官出爐！曾審新店隨機殺人、中山警貪汙案

相關新聞

搶精裝修、天然石材市場 冠軍建材推業界最大頂規精品磁磚

台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品，冠軍建材董事長林...

「誠品新店」9月28日營運 明年有望登營收最高據點

誠品生活今天宣布，占地1.9萬坪的「誠品生活新店」將於9月28日正式開幕，有近250家品牌進駐；新店據點將是誠品目前在亞...

水湳經貿園區經貿段6、8地號招商 新光三越、遠百現身

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號啓動招商！伴隨台中國際會展中心等各項重大建設陸續完工啟用，台中市政府經濟發展局...

藍皮解憂號首度移師台北 北宜專列再送「藍皮限定造型便當」

2023台灣文博會即將登場，今年規模更甚以往，展覽場域擴大至國家鐵道博物館、華山1914文化創意產業園區、松山文創園區等...

不幫地球添麻煩 綠色餐廳旅宿大推薦

都會享樂預訂平台 FunNow 整理環保餐廳、環保旅宿以及主張不浪費精神的手作體驗課程，提供消費者在享樂的同時也有對環境...

房市回穩中…交易量減幅逐月收斂、全年回測29萬棟

根據內政部最新資料顯示，7月全台建物買賣移轉棟數為25,580棟，月減2.7%，與去年7月全台建物買賣移轉棟數24,22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦