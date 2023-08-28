誠品生活新店9月28日開幕 高比例餐飲主打清晨到深夜

誠品生活（2926）今（28）日宣布，全台大最大旗艦店「誠品生活新店」將於9月28日開幕。該店除了有挑高30米天井的書店為亮點，及全新兒童書店之外，並集結食衣住行育樂，有近250家品牌進駐，其中餐飲比例高達三成以上，更主打清晨到深夜全時段。

不但如此，還有韓系攝影、生鮮超市、居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗，預期將在新北百貨商場掀起大戰。

誠品生活新店擁1.9萬坪空間，為全台最大誠品。位於四樓的書店，有30米挑高天井，通透明亮的空間，體驗每日不同光影變化的閱讀氛圍，「多媒閱讀專區」則同步展出電子書。因應周邊文教學區，推出全新兒童書店，提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本、科學玩教具等，打造親子共讀的「探索小學校」。

誠品也針對誠品會員打造全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，有書牆可自由取閱，每月並提供十張免費飲品招待券。

誠品生活新店餐飲也是其中亮點，進駐近百家世界美食、網路人氣甜點。值得一提的是，餐飲主打「從清晨到深夜全時段」，有三家咖啡品牌包括時髦咖啡品牌CAFE!N與韓國知名戶外品牌Helinox跨界合作，以及星巴克也將打造戶外露天咖啡座，加上來自虎頭山秘境咖啡NxCoffee走出山林首次進駐商場，將提供早餐限定時段。

另外，也將有誠品行旅打造「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等近20家大型主題餐廳進駐，未來將有部分餐飲營業至深夜時段。

為了打造食衣住行育樂一站體驗，誠品生活新店首家引進韓國精緻攝影技術的Holo+FACE，也進駐生鮮超市，包括安永鮮物、誠品知味；也會有居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗。