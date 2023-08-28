不幫地球添麻煩 綠色餐廳旅宿大推薦

都會享樂預訂平台 FunNow 整理環保餐廳、環保旅宿以及主張不浪費精神的手作體驗課程，提供消費者在享樂的同時也有對環境更友善的選擇，即日起至9月14日止憑優惠碼「永續愛地球」於 FunNow 購買「永續環保」專區還可享九五折優惠。

FunNow 表示，「永續」的觀念也反應在消費者對於享樂的選擇上，例如很受用戶歡迎的「REHOW LIVING LAB 反覆生活實驗室」以「創造永續生活的各種可能」為宗旨，致力推動廢棄材料的升級再造，從織品出發，將廢棄資源反向再造成新的產品。

如果參加 REHOW 的課程，可以發現廢棄材料吧色彩十分繽紛，這些都是回收而來並經過仔細分類的廢棄材料，在這裡你可以化身「一日設計師」，將素材轉化成充滿個人風格的袋包、居家拖鞋、頸枕等生活物件，過程中還能認識各種廢棄材料，進而去思考每個商品製造過程中可能會產生的浪費。

氣候變遷連帶影響低碳飲食議題，蔬食也逐漸盛行，店內直接貼著綠食宣言宣示理念的「嶼人Café」是一家純植友善小農咖啡店，歡迎客人提前告知口味及份量調整，達到惜食不浪費，自備環保容器外帶還折價。

另外，提供超過50種有機小農蔬果、歐陸風味全植料理的「茶苑」，還有與10間以上的小農單位合作、用心挑選產地直送的新鮮食材的「穗川小農鍋物」，也都是 FunNow 用戶大推的口袋愛店。

其他值得推薦的環保餐廳，包括落實垃圾分類與廚餘回收且對員工宣導環保餐廳概念教育訓練的杭州小籠湯包（民生東路店）及晶湯匙泰式主題餐廳（SOGO 店），還有避免大家吃燒肉興奮過頭浪費食材的鹿兒島燒肉專賣店（板橋文化店、新莊中華店）及燒肉哦爺（板橋府中店），會主動告知有打包服務並盡量提供相關環保包裝。

環保旅宿方面，大地清旅、城市商旅（桃園車站館）、新舍商旅（中壢館）、豐和立九九行館、台北亞都麗緻大飯店、煙波大飯店（花蓮館、蘇澳四季雙泉館、花蓮太魯閣、台南館、宜蘭館、新竹都會館、新竹湖濱館）、煙波花時間（花蓮、宜蘭傳藝）等，也都有提出鼓勵環保作為的具體措施。

舉例來說，台北亞都麗緻大飯店提供搭乘大眾運輸旅客優惠，而煙波大飯店台南館則推動包含樓梯燈具裝設感應式 LED 燈、浴廁水龍頭及蓮蓬頭採省水標章配件等節能節水措施，並推出不提供一次性備品及續住不更換床單的優惠方案。