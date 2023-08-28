買機票前先筆記 Agoda 公布航線價格排行榜

隨著通貨膨脹，機票價格也飆漲，訂機票時常常需要貨比三家，為了提供旅客最優惠的服務，全球數位旅遊平台Agoda公布平台上最便宜的三條台灣航線。在成千上萬個航線中，台灣出發最便宜的機票為台北飛往馬尼拉的1,178元，在統計的十個市場中排行第六，最便宜航線榜首則是從吉隆坡飛往新加坡的372元。

Agoda以預定飯店及民宿等住宿服務而聞名，自2019年推出航班預訂以來，現已有13萬個航班路線可在Agoda上預訂。Agoda台灣總經理齊彥喆表示：「很高興能為旅客提供超值的機票，Agoda將持續為旅客開發多元優惠。」

最便宜的三條台灣航線

●亞太區國際航線：台灣飛亞太區域最便宜的航線為台北到馬尼拉，機票價格只要1,178元，而且台北到馬尼拉只要大概兩個半小時，馬尼拉為菲律賓的首都，是交通、貿易和經濟中心，擁有超豐富的景點與活動。

●國內航線：台灣國內最便宜的航線為澎湖到台中，機票只要1,643元，飛行時間40分鐘，就可以悠遊離島，體驗不一樣的風景與氛圍。澎湖近幾年觀光發達，除了澎湖花火節，還有摩西分海、後寮天堂路等網美景點。