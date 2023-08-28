機車價格戰 環團憂不利運具電動化

政府推動二○三○年電動機車的銷售占比要達到百分之卅五，但截至今年七月為止，新售電動機車占比仍僅約百分之十，而目前台灣的機車數量高達一四四七萬台，電動機車累計掛牌數僅不到七十萬台，占比更低。對於機車大廠近來大打降價促銷拚市占，環團質疑，在淨零目標下，政府應有計畫地輔導傳統燃油車業者轉型，獎勵、補助技術升級，而不是讓業者透過拋售油車來求生存。

目前全台約有六三○萬台機車車齡逾十年，政府推動汰舊換新的補助政策，本意是希望淘汰較不環保的舊車，提高民眾更換碳排更低的電動機車的誘因，但電動機車價格相對較高，三陽、光陽兩大機車龍頭的價格戰一打，油車與電車的差距更為明顯，而政策補助大部分用在油車，遭質疑將拖慢運具電動化的腳步。

環境部大氣環境司科長許仲豪表示，現階段業者因還有庫存或是生產線尚未大量投入電動車時，會先透過一波利潤相對較高的搶短線方式銷售燃油汽機車，這部分政府禁止不了，主要還是會優先關注民眾的減碳意識。此外，不管中央或地方政府的補助，或縣市政府針對電動車提出的政策誘因，對購買電動車的車主都較友善。

綠色和平專案主任張皪心則說，在淨零目標下，政府應該有計畫地輔導傳統燃油車業者轉型，獎勵、補助技術升級，而不是讓業者透過拋售油車的方式來求生存。同時，政府應該更積極建構完善公共運輸、步行與自行車等綠運輸環境，以及強化私人汽機車之使用管理，提升民眾轉換運具的誘因。

交通部長王國材指出，交通部雖鼓勵公共運輸，但許多縣市公共運輸環境，仍未完善，機車仍有其需求。但現以淨零碳排目標，政策性發展電動機車方是政府的政策。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯認為，原預計今年應達到電動機車市售比百分之十五目標，但上半年僅百分之九，今年恐無法達標。

趙家緯指出，主因為使用成本太高，政府除了補助又沒有其他新的政策促進推動，加上都會區的機車換電站雖與加油站一樣普及，民眾普遍仍有「里程焦慮」的迷思，因此政策衝不起來。

針對環團的質疑，光陽機車不認為促銷油車是運具電動化的阻礙，旗下的電動機車計畫的推動也如期進行，提供消費者多元的選擇，並朝二○二四年油電雙料冠軍的目標前進。