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喜愛衝浪的朋友看過來 愛琴海南部是衝浪者的天堂

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
愛琴海是土耳其的幸福海岸。土耳其文化旅遊推廣局提供
愛琴海是土耳其的幸福海岸。土耳其文化旅遊推廣局提供

喜愛衝浪的朋友可以關注一下，Turkaegean（土耳其愛琴海）是Türkiye（土耳其）的幸福海岸，擁有原始的大海和海灘、奇妙的島嶼、海灣和宜人的自然風光，是遊客必遊的全年度假天堂。土耳其擁有深不可測的海水和四季持續的海風，集著名衝浪景點和衝浪運動理想之地於一體，而且還提供許多設施供業餘和專業飆浪者租賃，讓遊客在教練的指導下體驗衝浪樂趣。

北愛琴海最佳衝浪點

Gökçeada（古克切島）位於Çanakkale（恰納卡萊）海岸附近，是遊客在愛琴海尋找寧靜假期和特殊衝浪體驗的理想島嶼。自2011年以來，古克切島成為世界上第一個也是唯一「Cittaslow island（慢城之島）」，每年接待數千名飆浪者，由於風力強勁，島上具有長達300天的風帆衝浪的完美環境條件和漫長的衝浪季。

Saros（薩若斯）灣是另一個在恰納卡萊的風帆衝浪和風箏衝浪點，位於愛琴海北部的海灣底部的水流使它的海水可以自我清潔。於土耳其飆浪者而言，Ayvalık海灘就是一塊隱藏的寶石，是島上最受歡迎的衝浪點，這裡清澈的愛琴海海水和穩定的強風為所有喜歡衝浪或風箏衝浪的人提供良好的運動體驗。

Alaçatı（阿拉恰特）：海浪心臟跳動的地方

Çeşme（切什梅）位於İzmir（伊茲密爾）半島的西海岸，是衝浪愛好者必打卡的景點之一。阿拉恰特與切什梅相連，被稱為「世界上最好的衝浪地點」之一。

阿拉恰特完美的風力、天氣條件、沙質地面、淺水和避風水域使它成為世界帆板運動中心，雲集世界頂級衝浪運動員的PWA帆板世界盃近期也多次在這裡舉辦，這裡的海濱有很多大型帆板俱樂部和訓練中心，方便遊客租賃衝浪設備。

另一個度假勝地 Urla（烏爾拉）憑藉其強勁的風力滿足風箏衝浪運動的所有環境要求，成為風箏衝浪的最佳地點，也是許多衝浪訓練設施和私人課程的集中點。風箏衝浪海灘在一片適合新手初體驗的開闊濕地上，距Gülbahçe海灘中心約6公里，在有風時享受完衝浪和日落，您還可以在烏拉的餐館和小酒館品嘗美味的當地美食。

愛琴海南部的衝浪天堂

另一個適合飆浪者的多風海灣位於南愛琴海城市Muğla（穆拉）的Datça（達特迦）區，這裡專門為衝浪活動服務的設施於每年5月至9月的衝浪季開放，位於半島頂端的Knidos（尼多斯）古城是衝浪後欣賞美麗的日落的最好地點。

Dalaman（達拉曼） Sarıgerme因該地區的強風成為運動愛好者的最愛，這裡擁有風箏板、風帆衝浪、海上皮艇俱樂部和培訓中心；坐落在南愛琴海的Bodrum（博多魯姆）半島也是一個四季旅遊和衝浪的絕佳地點，以其豪華的精品酒店、充滿活力的夜生活和綠松石海聞名。

位於半島西部的Akyarlar灣因成為受歡迎的帆板運動景點而吸引遊客們的注意，這個海灣兼具深水和強風，適合技法成熟的飆浪者。Akyaka位於Marmaris（瑪律馬裡斯）北部，這裡三公里長的衝浪道、沙質淺水和持久的熱風使Akyaka其成為嚮往寧靜假期的遊客們的不二之選。

博多魯姆半島也是一個四季旅遊和衝浪的絕佳地點。土耳其文化旅遊推廣局提供
博多魯姆半島也是一個四季旅遊和衝浪的絕佳地點。土耳其文化旅遊推廣局提供
烏爾拉憑藉其強勁的風力滿足風箏衝浪運動的所有環境要求。土耳其文化旅遊推廣局提供
烏爾拉憑藉其強勁的風力滿足風箏衝浪運動的所有環境要求。土耳其文化旅遊推廣局提供

衝浪 運動 土耳其

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