經濟選書／複利魔法 助上班族脫貧

手握現金不投資，就像只將車子停在每小時付費1萬韓元的明洞停車場一樣，錢只會繼續流失。想要守住持有的金錢，就必須要學習理財，如果對金錢的認知不足，再怎麼節流和投資都是沒用的。

想理財的人大部分都只想盲目地增加財富，但是我認為成功理財的祕訣是「學習理財」，要如何快速存到第一桶金，要如何守住並且與投資連結，都必須要綜合思考。

有沒有學習理財，在根本上對於累積財富的理解就會不同。

舉例來說，有一個魔術存錢筒，能在未來一個月內每天把錢變為二倍，如果只能從「放入100韓元的魔術存錢筒」以及「現金10億韓元」兩者擇一的話，大家會選擇哪個呢？

如果覺得魔術存錢筒再怎麼厲害，100韓元又怎麼跟10億韓元相比、而選擇10億韓元現金的話，你就會後悔。

因為裝有100韓元且每天以二倍速度成長的魔術存錢筒，在30天後就會變成537億韓元。

你說簡直無法相信嗎？這就是複利的魔法，連天才科學家愛因斯坦都曾讚嘆「這是世界第八大奇蹟」的神奇效果，以錢賺錢，這也就是投資的目的，是最基本的知識與武器。

有句話說「灰塵累積再多仍舊是灰塵」，是在自嘲再怎麼努力也沒有太大變化的現實。想要成為資本家，首先就要擁有資本，若只是累積灰塵的話，創造資本就只是遙不可及的想法而已。

我在剛進社會時，加班加到覺得晚上10時回家都算是早的了，甚至也曾有過在清晨5時下班後，洗個澡馬上又出門上班的經驗。

但是多虧當時工作所存下的資本，我才能開始以投資增加財富，才能獲得像現在這樣放心睡到中午的幸運。

「星海爭霸」這款遊戲，在初期需要勤奮地挖掘礦物來堵住入口，這樣才能獲得遊戲勝利所需要的戰巡艦，這稱為「初期Rush戰術」，而人生也像星海爭霸一樣，「初期Rush」是很重要的。

若要以約3％的報酬率創造出10萬韓元的資本所得，就需要300萬韓元的資本和一年的等待。但是，只要一、兩天的勞動就能馬上賺到10萬韓元，然後一個月省下1萬韓元也能得到類似的效果。

為了成為資本家，首先就需要創造出有意義的資本，有意義的資本是可以透過努力工作和節流而來的。

學習理財就能讓雪球滾動起來，投資之所以重要，就是能透過累積愈來愈多小小的成功經驗，讓灰塵產生聚沙成塔的作用。

現在最小投資單位是1萬美元的我，一開始連幾千韓元的報酬都會很開心，那正是走向財富自由的起點。

第一口飯是不會感到飽足的，要透過認真工作與節流，多多累積成功投資的經驗後，才能出現讓灰塵滾動成泰山的奇蹟。

（摘自《上班族的脫貧翻身計畫》，幸福文化出版）