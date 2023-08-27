又有離岸風電廠 引進新股東

離岸風電大廠掀起引進新大股東熱潮。知情人士透露，繼丹麥離岸風電大廠沃旭之後，同樣來自丹麥的哥本哈根風能開發公司，也在金融圈籌組超大型聯貸案迎入新的大股東，並委任中信銀和法國巴黎銀行共同出任財務顧問，合計其他資本性支出，這樁超大型離岸風電聯貸案，總金額規模高達八百六十億元。

在此同時，沃旭三年前一筆兩百五十億元的聯貸案也即將到期，這筆聯貸案已完成借新還舊程序，由台灣銀行出任管理銀行，將在八月底、也就是本周內完成簽約；由於沃旭母公司親自出面作保，在擔保無虞之下，較少參加離岸風電聯貸案的八大公股行庫，也全員到齊。

聯貸銀行團成員指出，沃旭另外還有一筆規模超過六百億元的聯貸案，也在鴨子划水布局，同樣由中信銀出任財顧。業界人士表示，近來超大型的離岸風電專案融資聯貸案，都由中信銀出任財顧，該行在離岸風電融資領域愈趨活躍。

哥本哈根風能開發公司由來自丹麥的哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）在台成立，而ＣＩＰ這筆八百六十億元的聯貸案，和先前沃旭出面籌組的超大型聯貸案旗鼓相當，並非是借新還舊的聯貸案，而是繼續投入更多資本在國內擴張離岸風電新風場，另一個引人矚目的用途，就是引進新的大股東。知情人士透露，目前已規畫的專案融資架構，兩大聯貸案都有不只一位借款人，其中一位借款人，就是尚未浮上檯面的新大股東。

ＣＩＰ正參與離岸風電的第三階段區塊開發，目前規畫的風場，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑及福芳，分別位在新竹、苗栗、台中及彰化海域，合併裝置容量達六點三ＧＷ，目前尚待環評補件來通過審核。

知情人士指出，ＣＩＰ目前兵分兩路，一是環評補件，另一則是重新布局金流，ＣＩＰ打算釋出所持有約百分之五十的股權，引進新的大股東，同時也承諾，即使賣出股權，仍保證會繼續完成風場。

根據ＣＩＰ提出的第三階段區塊開發計畫，經濟部離岸風電第三階段的區塊開發目標是在二○二六年到二○三五年的十年間發電十ＧＷ，而ＣＩＰ所爭取的上述六處風場合併裝置容量上看六點三ＧＷ，已超過第三階段開發計畫的六成以上。