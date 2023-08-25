上半年捷運站房市買氣王 新埔站稱霸「平均一天賣逾一間房」

據實價登錄資料，盤點2023上半年台北捷運已通車雙捷運線交會站周邊房市價量表現。其中捷運新埔站以254件交易量奪冠，頭前庄站3字頭房價最親民。在統計中，環狀線就有三站佔據排行，而房價最便宜更是坐擁四名次，稱霸雙榜！

2023上半年便擁有254件房市交易量的捷運新埔站，平均一天就賣出超過1間房屋，交易量更是遠超第二名將近一倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運新埔站由板南線及環狀線雙線交會，也緊鄰五鐵共構的板橋站；與新板特區共享生活圈，周邊有百貨公司、商圈等，商業及生活機能優；也有豐富的政經、文教環境。而今年上半年平均單價落在56.2萬元，雖價格是新北市前段班，但也因各項機能優勢，購屋需求穩定。

第二、三名則是由景安站及板橋站拿下，不僅半年有破百的交易量，還雙雙榮登房價最實惠排行。陳金萍說明，兩站點皆坐落於環狀線上；景安站20分鐘左右距離即可抵達雙北的交通樞紐台北站及板橋站。

而板橋站則是各種交通系統的匯集地。不論是交通、生活機能，各方面皆發展成熟；而今年上半年平均單價落在49.4~52.5萬元，價位上相較於北市平易近人，加上機能優勢及產品多元性，使周邊房價有穩定且保值的效果，吸引各族群前來購屋。

在平均單價上，中和新蘆線和環狀線交會的頭前庄站只要3字頭，是最為實惠的雙捷交會站。陳金萍表示，頭前庄站除了有環狀線，還有中和新蘆線行經，交通相當便利；區域內還有IKEA及不少連鎖超市、商場，生活採買便利。頭前庄站位於新莊重劃區邊緣地段，平均單價為38.2萬元，房價相對親民，惟受限於住宅區腹地較小，房市交易量也相對較低。

值得注意的是，在房價最低前五名雙捷交會站中，環狀線就有四站上榜！陳金萍分享，環狀線西環段行經的中和、新莊區域，向來是雙北地區房價相對實惠的地方。

隨著環狀線的通車，不論是往來台北市區或是新北市其他行政區都相當方便，大大增加了交通的便利性，勢必帶動未來房市的成長。而頭前庄、景安等站更挾帶著雙捷運交會的優勢，區域未來發展潛力可期。對於重視捷運交通的民眾而言，不失為好的購屋地點。