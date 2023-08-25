鄭文燦：盼台日雙方能深化在5G、電動車、氫能合作

行政院副院長鄭文燦今（25）日接見日本自由民主黨參議員滝波宏文時表示，台灣已正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），至盼滝波參議員繼續給予支持，協助台灣入會工作小組早日成立。

鄭文燦致詞時，首先竭誠歡迎滝波宏文參議員第15度訪台，其於上（7）月隨「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員訪台時，雙方即曾會晤。他說，滝波參議員是台灣女婿，對台灣有十分深厚的情感，長期推動台日合作、支持台灣參加各種國際組織及活動，日本參議院曾於2021年6月表決通過支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）決議，即為滝波參議員居間促成。而台灣已申請加入CPTPP，也期盼滝波參議員繼續給予支持，讓台灣入會工作小組儘早成立，以進入實質討論。

鄭文燦表示，近來區域安全議題備受各界關注，台灣無論在國際經濟安全保障或維護印太地區和平穩定等方面，皆成為眾所矚目的焦點，期待在台灣、美國、日本與韓國四方半導體聯盟的合作下，達到「去風險化」（De-risking）的新階段。另外，鑑於日本在汽車工業位居領先地位，期待未來能結合台灣半導體、資通訊（ICT）、汽車零組件等產業優勢，繼續深化雙方在5G、電動車、氫能等領域的合作。

另外，鄭文燦也說，新北市淡水區「一滴水紀念館」是由滝波參議員選區福井縣大飯町一棟木造建築物移築而來，在滝波參議員居中牽線下，新北市淡水區公所在上月6日也與福井縣大飯町簽署「友好交流都市備忘錄」，而滝波參議員此行也將參觀「一滴水紀念館」，相信將有助深化台日關係。

隨後，滝波宏文致詞時表示，台灣在2019年COVID-19疫情爆發時，即迅速反應、推動諸多防疫措施，防堵疫情擴大蔓延，顯見台灣在公共衛生及防疫等領域已領先全球，因此他認為應將台灣成功的防疫經驗與全世界分享，遂與有村治子參議員一同在日本參議院發起台灣加入WHO的決議提案，最後獲得全體一致通過。當時正逢台灣疫苗不足之際，他也藉此提案通過時機，與古屋圭司會長及有村治子參議員共同推動捐贈台灣疫苗活動，他認為這是一項極富意義的工作。

滝波宏文提到，福井縣縣廳、福井市市役所、經濟同友會在日本組成三友會，廣納許多年輕有為的日本青年加入，並積極辦理國外交流活動，此行他也與三友會成員一同訪台，相信將能滿載而歸。