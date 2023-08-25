這3縣市老宅問題相對嚴重 供需略微失衡

內政部今（25）日公布2022年底全國平均住宅數，全國共有908.9萬戶，住宅數則為907.0萬宅，算下來全國平均每戶住宅數為1.0宅，整體住宅供需大致呈平衡狀態；惟若將屋齡50年以上老舊住宅排除，平均每戶住宅數則下降至0.9，整體住宅供給略小於需求，其中台北、高雄及台南老宅問題相對嚴重。

內政部指出，居住議題為社會關注的焦點，由於住宅居住使用通常非單一個人，而是一個家戶，因此該統計以「戶數」而非「人數」來探討住宅需求，透過現有「住宅數量」（使用房屋稅籍住宅類數量）及「戶數」（使用戶籍戶數）等指標，觀察十年不同區域的長期趨勢，探討整體現有住宅供給是否足夠，並非探討住宅買賣市場的供需情形。

根據統計顯示，近十年全國人口數，於2019年2,360.3萬達最高峰，爾後逐年減少，至2022年底為2,326.5萬人，較2013年底的2,337.4萬人下降0.47％，整體人口數呈下降趨勢。其中六都中台北、高雄及台南人口數分別下降7.66%、1.86%、1.60%，反觀桃園、台中及新北則是呈現人口成長。

至於在戶數統計上，2022年底全國共計有908.9萬戶，較2013年底828.6萬戶成長9.69％。六都的戶數皆呈現正成長，其中更以桃園市增幅最大22.59%，接著就是台中15.23％，新北市10.90％第三。首都台北的戶數增幅則是六都墊底，僅微幅增加2.36%，從台北鄰近的新北與桃園呈現雙位數增加來判斷，應該是與人口外溢現象有關。

住宅數上則是近十年來則是增加了90.6萬宅，增幅為11.1%，其中六都住宅數以新北168.1萬宅最多、高雄110.7萬宅次之，台中市109.4萬宅排第三，其後依序為台北90.3萬宅、桃園89.4萬宅、台南72.3萬宅。但若以近十年增加幅度來看桃園增幅最為最高，再來是台中，第三為新北。

不過，在所有住宅中，一定會有新舊宅之分，且老舊的住宅因維護較為不易，常有不宜居之狀況發生，故排除屋齡50年以上的住宅後，2022年底全國共有805.8萬宅，新北、台中及高雄新宅興建部分為前三。而台北市則是近十年來呈現負成長-7.84%。

另外，如果用住宅數與家戶數來統計，可以得出，2022年底，平均每戶住宅數為1宅，不過這是在不考量老舊住宅換新需求及偏鄉住宅低需求情形，整體住宅供需大致呈平衡狀態。若細看六都的統計，台中、新北、桃園及台南皆大於1，代表整體供給大於需求，而台北及高雄則是小

但如果將50年以上住宅排除，平均每戶住宅數則下降至0.89，這也反映出我國住宅供應仍有提升空間。

至於老宅主要分佈地點，在六都中台北、高雄及台南為老宅最多的三直轄市，而台中、桃園及新北則是相對新房子比較多，可以供給給民眾。但如果觀察近十年趨勢，六都平均每戶住宅數皆下降，非高齡宅的供給更趨緊繃，其中更以台北、台南為明顯。