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軍工股走勢積極 分析師：雷虎成為關注焦點

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

明年國防預算增加，加上9月航太展，軍工股近期引起關注，雷虎（8033）今（25）日表現相對抗跌。

分析師趙彭博指出，雷虎股價受到季線的壓制，因季線斜率下降，意味著股價在上升時將面臨一定的壓力，建議投資者注意雷虎在這個區間的表現，可能在此處進行盤整，然後朝著上方攻勢。

根據股票的風險偏好，趙彭博表示，投資者可以選擇是否投資積極型的軍工股，例如雷虎、漢翔。而對於保守型投資者可以選擇，例如榮剛，該股近期持續在一個相對較低的價位區間內波動，並形成了一個穩定的平台。榮剛基本面良好，且市盈率相對合理，這使其成為一個值得關注的選擇。雖然目前股價處於平盤中，但根據技術分析，榮剛可能在稍後的時間內重新啟動上升趨勢，投資者可以留意這一點。

總體而言，軍工股在近期呈現一些具有技術意義的走勢。對於積極型投資者，像雷虎這樣的個股可能值得關注。而對於保守型投資者，像榮剛這樣基本面良好、市盈率合理的股票可能更合適。

榮剛 彭博

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