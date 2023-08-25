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三大營業氣候測驗點齊揚 台經院：景氣最壞情況已過

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
7月三大營業氣候測驗點齊揚！台經院表示，景氣最壞情況已過。 圖／台經院提供
7月三大營業氣候測驗點齊揚！台經院表示，景氣最壞情況已過。 圖／台經院提供

台經院今（25）日公布最新景氣調查，由於時序進入電子產業旺季，令科技產品出口、外銷訂單與生產表現均較6月回升，使得7月製造業營業氣候測驗點結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚，服務業和營建業營業氣候測驗點也都續呈上揚格局，三大營業氣候測驗點全面齊揚。台經院院長張建一表示，景氣最壞情況已經過去，「內溫外冷」情形也沒那麼冷了。

張建一表示，由於各項經濟數據衰退幅度多已逐漸縮小，表現最好的是資通訊產業，而出口有望在第4季轉為正成長，只是成長幅度不會太大，預估明年第1季或第2季有可能出現較為強勁的復甦力道。

張建一表示，下半年景氣會比上半年好，且會逐季回升，但必須關注全球物價和大陸經濟情勢可能帶來的影響，尤其現在大陸出口和進口都弱，「看來世界第二大經濟體，確實出了一些問題」，後續必須觀察大陸的救市措施，尤其擔心大陸民眾消費和外資投資的信心不見，甚至還有可能走入日本的通縮情形。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，7月三大營業氣候測驗點，又以製造業的彈升幅度最大，7月製造業營業氣候測驗點為91.39點，較6月修正後的87.70點，增加3.69點，「目前廠商庫存應該已經清到底了」，廠商認為7月景氣看好的比率較6月增加7.3個百分點，認為看壞的比率則減少13.1個百分點，且受惠油價上漲，以及大陸災後重建需求，促成石化、鋼鐵、塑橡膠等傳統產業廠商皆看好未來半年景氣表現。

在營造業方面，台經院指出，雖然7月後豪大雨和颱風拖累業者工程施作進度，房屋建築疲弱態勢持續，所幸公共工程新案陸續啟動，因此未來半年營造業景氣以好轉看待。不過，在不動產方面，則因總體經濟情勢不如預期、房市調控措施持續、地緣政治動盪、總統大選前的干擾等緣故，買方不願貿然挺進房市，賣方推案亦有所縮手，故未來半年不動產景氣持續轉差。7月營建業營業氣候測驗點為96.01點，較6月上揚0.83點，呈現第二個月上揚的格局。

服務業部分，7月營業氣候測驗點為99.76點，較6月修正後的99.72點，增加0.04點，不過，由於增幅有限，故台經院研判服務業對景氣看法則是持平。

景氣 台經院 製造業

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