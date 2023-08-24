全家義大利麵品牌年創8億業績 長家義麵專門廠 Q4 稼動

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家自2022年推出義大利麵品牌「uno pasta」創下8億元業績，今更宣布與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出2款新品。全家／提供
全家自2022年推出義大利麵品牌「uno pasta」創下8億元業績，今更宣布與具義大利官方認證餐廳「solo pasta」攜手合作推出2款新品。全家／提供

全家（5903）強攻鮮食再一發！全家表示，義大利麵為近三年來成長最快的鮮食，每年業績都有兩成成長，去年做品牌翻新，一舉創下逾8億元業績。看好義大利麵成長力道強勁，全家與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」將於今年第4季稼動，成為供應全家義大利麵產品的專門廠。

全家表示，義大利麵為全球最受歡迎美食，全家自2003年開賣義大利麵，20年來引領義大利麵全民化風潮，更練就「麵體、製程、醬汁」美味金三角，去年再推出義大利麵品牌「uno pasta」一舉創下逾8億元業績。

今（24）日全家再宣布與具義大利官方認證、台北最強義大利餐廳之稱的「solo pasta」攜手合作，並邀請「最會做義大利料理的台灣人」的王嘉平主廚共同開發，推出2款義大利麵新品，搶攻義大利麵老饕味蕾。

全家泛鮮食業績連年看漲，其中義大利麵品類近3年皆穩健成長2成，全家指出，義大利麵屬於秋冬型商品，有季節性，今年上半年以超商首創「冷義大利麵」產品線再攀高峰，打破季節限制，蕃茄鮪魚、明太子鮭魚及羅勒海鮮三款在上市一個月均創下千萬銷額。

目前架上義大利麵品項達13款、商品組合多元完整，預估今年業績可增逾3成。看好「uno pasta」義大利麵成長力道強勁，全家與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」將於第四季稼動，成為供應義大利麵產品的專門廠。

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