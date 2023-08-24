北屯建物總量、住宅數量居台中第一 信義房屋專家揭原因

根據內政部不動產資訊平台，台中市北屯區今年第2季建物總量首度超越西屯區，躍居全市第一。信義房屋中六區協理洪振祐分析關鍵有三，除了台74線全線通車後北屯交通更顯便利，北屯新興重劃區多，有素地可大量推案，加上與市中心相較，北屯房價相對親民，首購族購屋需求強勁，對建商推案也是增添信心。

建物總量是指房屋稅籍資料庫中，相異地址的主建物數量；根據內政部統計，台中市長期以來都是西屯區的建物總量領先其他各行政區，北屯區居次，2020年第4季之後，西屯與北屯差距漸漸縮小，直到今年第2季，北屯區建物總量首度超越西屯區，成為全市之冠。

若只看房屋稅籍住宅類數量，北屯區過去幾季也都較西屯區來得高，例如今年第2季北屯12萬6,608宅，西屯區則為11萬5,106宅。

洪振祐分析，過去北屯、太平區的民眾若要上高速公路，都必須經過市區，通勤距離比較長，但台74線全線開通後，匝道數量多，往來各區域更為方便，例如目前台中市主要的工作機會都在中科以及傳統市中心，但即使是在中科工作的工程師，也會考慮往北屯一帶找房，主要就是因為交通路網更為便捷。

其次，洪振祐認為，供需也是讓北屯建物總量躍居第一的關鍵原因。供給方面，北屯腹地大、新興重劃區多，以近期話題最熱、推案最多的重劃區來看，就有11期、10期、廍子等，台74線沿線也都有許多新建案，未來還有範圍相當大的14期重劃區，可說是建商推案的重點區域。