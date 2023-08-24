台塑王氏昆仲公園將辦入厝派對 21間商舖喜慶開幕

台塑企業將於8月26、27日開箱高雄台塑王氏昆仲公園21間商舖，一連兩天舉辦熱鬧非凡的「入厝王宅派對」，邀請民眾一起Dress code逗熱鬧。

台塑表示，台塑王氏昆仲公園商舖的開幕，對於高雄市民而言，不僅是一個新的休憩場所，更是一個凝聚情感的共同回憶。這裡是台塑集團的「起家厝」，所以邀請年輕一代，懷著感恩之心，珍惜台灣前輩們的努力與付出，歷經多年的規劃與籌辦，現階段園區已完成部分商鋪建置、戶外空間開放，有綠意盎然的老樹群、林蔭步道及綠地，將成為家庭遊憩的第一首選。

台塑高雄工廠，現已轉型文化資產園區，深具歷史、教育、文創、觀光意義。這裡曾是台塑企業創辦人王永慶、王永在昆仲的發跡之地，同時也是台灣第一座日產能4噸PVC工廠，為台灣石化王國的起點。2018年3月登錄為歷史建物，台塑企業斥資新台幣8億元將園區建物重新修復並完整保留創辦人辦公室、員工宿舍區、資材倉庫與老樹群等，更建置「牛車廣場、打水小孩廣場、阿媽紀念花園、地磅遺構、重合槽」等打卡景點，展現台塑企業精神、踏尋台灣經濟的發展軌跡。

台塑王氏昆仲公園21間商鋪正式開幕，進駐店家多元，除有台塑生醫主題門市、好吃的－弎籽（親子餐廳）、日月私饗早午餐、湘松花即享鍋、晴晨甜點、豆荳伊の菓與烤醬糰子、魯小お食事処；好喝的－釅遇茶屋、GOR’COFFEE、；玩穿搭的－CULTURE SHOP；玩創意的－羅丹的藝術空間、AUBE花藝學校、鑠石金工、織事Studio、綠逗花藝植栽；接地氣的－Ａ.mour手工鞋、3038森巴市集（農產加工品）、柑仔記士多（香港雜貨店）、邊緣工事等商鋪，推出多項優惠折扣、集章換入厝禮。