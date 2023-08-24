一表揭住哪最輕鬆 六都租屋族桃園最幸福

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園房市示意圖。 記者游智文／攝影
桃園房市示意圖。 記者游智文／攝影

六都房價差距大，房租也有巨幅差距，房仲依據實價租金資料，統計六都今年上半年住宅平均房租，桃園市平均租金每坪712元是六都最低，租金單價最高為台北市，單坪1,603元是桃園、台南、高雄平均租金的兩倍以上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，桃園市住宅租賃市場選擇多元，老屋的租金價格相當實惠，因此平均租金最為親民，而台北市工作機會多、人口密度高，房價高掛房租必然不低，無論房價還是房租都是其他縣市的倍數。

六都今年上半年住宅平均租金，台北市以單坪1,603元遙遙領先，新北市902元位居第二，台中市807元第三高，桃園、台南及高雄都在7百多元，桃園市的租金是六都最低，平均一坪712元，若為20坪住宅在台北市月租約3萬2千元，在桃園市只要約1萬4千元。

郎美囡分析，數據顯示桃園市平均居住成本不僅比雙北低，甚至低於其他三都，不過工作機會及都市發展不亞於其他都會區，由此可看出為何桃園人口能持續成長。

而前幾年因科技業話題市場火紅的南二都，租金水平跟著房價水漲船高，其中台南市有大企業進駐，產能也大比例放在南科園區，增加在地就業人口及居住需求，房租超越桃園市。此外，前幾年房價高漲，加上央行連續升息拉高貸款成本，以及明年將上路的囤房稅2.0，都可能支撐租金增長。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，政府為落實居住正義，不僅打炒房也大力推動補貼政策，租屋市場方面，除了推動社會住宅、包租代管，還有中央擴大租金補貼專案計畫，受理時間到明年底，承租人可自行申請，只要租金補貼申請通過，房東可成為公益出租人，提醒租屋族把握機會，享有政策補貼。

六都上半年住宅租金單價。資料來源／住商不動產
六都上半年住宅租金單價。資料來源／住商不動產

租金補貼 房租 房價

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