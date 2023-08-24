快訊

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

因電影最長的一日對反攻大陸有信心？ 蔣中正爭取美國支持

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

寶輝秋紅谷又見9字頭 連兩年奪台中豪宅單價王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寶輝秋紅谷。圖／台灣房屋提供
寶輝秋紅谷。圖／台灣房屋提供

台中七期豪宅再添9字頭交易。根據最新實價資訊揭露，「寶輝秋紅谷」39樓毛胚屋，去年8月，被法人買家以總價約1.57億元買下，換算單價達93.8萬元，不僅是台中2022年唯一登上9字頭的成屋豪宅，也壓過水湳經貿預售案「豐邑PARK ONE」的90萬元，勇奪去年台中豪宅單價王。

台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方指出，「寶輝秋紅谷」坐擁面積近1,700坪的三面臨路完整基地，且是秋紅谷生態公園的首排豪宅，因此景觀條件頗佳；加上建商在台中的知名度不俗，社區規劃又別具特色，不僅雙塔通透外觀引人注目，頂樓中央還請來國際團隊，打造「不著地空中會館」等精緻公設，樹立起該社區在台中豪宅的指標地位，是高資產族在台中置產的高指名度社區之一。

陳裕方表示，39樓的面公園戶別，2021年就有一戶毛胚屋以單價92萬元成交，也是當年度台中單價最高的住宅交易；本次揭露的去年8月交易，不論坐向、屋況，都與鄰居相當，但單價已漲到93.8萬元，晚一年買房，單坪購屋成本就多了2%，意味入主秋紅谷景觀豪宅的門檻愈來愈高。

台灣房屋進一步彙整實價登錄以來，台中單價9字頭的住宅交易，截至目前為止，包括成屋及預售屋，台中已有10筆交易揭露，其中最高單價就是「寶輝秋紅谷」最高層樓中樓的97.2萬元，且該社區在9字頭俱樂部中獨佔4席，也是全台中最多。

另，七期夏綠地公園第一排的「宝格」，亦有3筆交易進榜；水湳經貿園區的預售案「豐邑PARK ONE」，則有2筆交易站上9字頭；與「宝格」同樣由大陸建設出品的「丽格」，也以24樓實品屋的91.3萬元躋身榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，10筆9字頭交易中，七期包攬8席，驗證其當前台中豪宅霸主地位；但近年崛起的水湳經貿園區，已對七期的豪宅一哥寶座虎視眈眈，當地指標預售案「豐邑PARK ONE」，今年1月31樓戶的95萬元，不但暫居今年單價王，也高居台中歷來第三高，且該案去年曾在實價登錄短暫曝光過頂樓的百萬成交紀錄，雖然旋即遭下架，但也側面透露出經貿園區的爆發力；更重要的是，經貿園區最菁華的中央公園第一排，還有許多建案蓄勢待發，創價空間頗受關注，也讓台中往後的豪宅市場，逐漸朝七期與水湳經貿分庭抗禮的局面發展。

台中單價9字頭住宅交易列表。資料來源／台灣房屋
台中單價9字頭住宅交易列表。資料來源／台灣房屋

豪宅 實價登錄

延伸閱讀

「啦啦隊女神」Yuri遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上羽球國手王齊麟

「啦啦隊女神」Yuri遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上羽球國手王齊麟

李嘉誠北京豪宅項目 降價近10% 外界：恐是撤離訊號

賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆

相關新聞

北市建物移轉棟數下跌 文山區竟逆勢成長 房仲：三類人需求強勁

根據台北市地政局統計，今年前7月，北市建物買賣移轉棟數僅為14,958棟，比去年同期大幅減少了3,417棟，減幅接近兩成...

年輕購車族有福了！全新TOYOTA輕休旅YARiS預購價67.5萬元起

年輕購車族有福了!全新TOYOTA輕休旅YARiS CROSS汰舊換新預購價67.5萬元起 ，全面預售中，這款車是車界公...

「不著地空中會館」吸睛 台中這社區又見9字頭

台中七期豪宅再添9字頭交易。最新實價揭露，「寶輝秋紅谷」39樓毛胚屋去年8月以總價約1.57億元交易，換算單價達93.8...

台中房市急凍 營造廠這原因逆勢在蛋黃區推案

政府祭出打房重拳，投機炒作客群消失，全台市場回歸自住剛性需求，其中台中市蛋黃區今年上半年房市交易量急凍，被列為「重災區」...

旅天下攜虎航獨包飛函館 不排除今年再包第三條航線

旅天下（6961）總經理李嘉寅今（24）日表示，旅天下佈局日本二線城市包機，自今年5月起攜手台灣虎航，獨家取得日本函館、...

雄獅包機、鐵道、郵輪三管齊下 日本公司擴大營運

全球旅客赴日旅遊前仆後繼，雄獅（2731）積極布局日本，以季節性包機、掌握稀缺資源、日本公司擴大營運作為三大策略。此外，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦