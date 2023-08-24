北市建物移轉棟數下跌 文山區竟逆勢成長 房仲：三類人需求強勁

根據台北市地政局統計，今年前7月，北市建物買賣移轉棟數僅為14,958棟，比去年同期大幅減少了3,417棟，減幅接近兩成，在全市12個行政區中，僅文山區的建物買賣移轉棟數呈現微幅成長趨勢，其餘11個行政區的量縮幅度分別落在8%~33%不等。

東森房屋景美加盟店店長謝興泰表示，文山區環境單純，居住需求旺盛，在自住買盤的強勢支撐下，文山區的房市表現自然會比其他區域更加穩健。

謝興泰指出，目前文山區的客群主要有以下三類，第一類是文山區在地居民，很多本地年輕人長大成家後都會考慮搬出來獨自居住，或是一些長輩上了年紀之後，就會產生換屋需求。

第二類是在大安、信義、中正一帶工作的上班族，這類客群普遍會首選捷運文湖線或松山新店線沿線的住宅。

第三類則是從新店區移居到文山區的家長，因文山區坐擁北市門牌和多個明星學區，不少父母為了讓小朋友贏在起跑線上，就會選擇到文山區購買學區宅。

謝興泰表示，文山區屬於北市的蛋白區，跟其他市中心區域比起來，目前文山區的房價仍處於相對合理的位置，很適合首購族和換屋族。文山區內的建物大部分都是屋齡較高的中古公寓，房價依照地段、屋況的不同而存在落差，通常會落在4~6字頭上下，而文山區的新建案數量相對有限，其成交價基本都在9字頭以上。

目前文山區以景美商圈最受購屋民眾青睞，景美商圈生活機能成熟，交通便利，總價不到2千萬元就能入手中古公寓的2~3樓，CP值相當不錯。