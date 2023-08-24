雄獅包機、鐵道、郵輪三管齊下 日本公司擴大營運

全球旅客赴日旅遊前仆後繼，雄獅（2731）積極布局日本，以季節性包機、掌握稀缺資源、日本公司擴大營運作為三大策略。此外，為擴大營運規模，雄獅日本公司今年已搬遷至位於東京虎之門的百坪辦公空間，並擴編人力，積極開拓日本出入境旅遊市場。

雄獅表示，日本為全球熱門旅遊目的地，也是國人海外旅遊首選，疫後至今旅客需求大於航空供給，加上日幣匯率走貶等因素，團體旅遊表現十分亮眼，日本線整體營收已回復到疫前7成。為因應賞楓滑雪、農曆新年等旅遊需求，已鎖定國籍航空飛往山形、富山、出雲、德島等地佈局包機，目前北海道地區賞楓行程已完銷，東北賞楓商品也有銷售約9成的佳績。

為提供旅客更多元的產品選擇，雄獅掌握稀缺資源，打造奢華鐵道旅遊與主題性行程，包括日前已取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車之包列趟次，並著手規劃各區域特色觀光列車，預計推出如「四國三大觀光列車包列」、「獨家專列東北EOMTION饗食列車」、「日本最緩慢的COTOCOTO豪華列車」、「新潟最美的雪月花列車」等包列套裝行程。

日本雪季向來也是冬季旅遊一大賣點，滑雪主題相關商品預計自9月開賣，主打苗場、安比高原及藏王等知名雪場，已陸續收到旅客詢問及包團需求，接下來將推出市場獨家、深受玩家喜愛的新潟縣「舞子高原雪場」相關行程，讓旅客輕鬆體驗飯店即雪場的便利。

隨著郵輪旅遊復甦，雄獅主打一系列前往日本的郵輪行程，如MSC地中海榮耀號「基隆－那霸」雙母港航線，將自2024年1月16日起至3月5日前推出共計12航次的5至6天行程；以及獨家推出的「挪威奮進號Norwegian Spirit」行程，將於2024年6月⾄9⽉啟航，共計26航次，並⾸創升級版「台⽇跳島」新玩法，⼀次玩遍⽇本⽯垣島以及澎湖。此外，看準沖繩為熱門旅遊地，每年也吸引許多大型郵輪停靠，因此與豐趣科技合作發展區域電子票證，推出好好玩沖繩護照FUN PASS，頗受消費者青睞。