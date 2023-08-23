越南寶元鞋廠爆今年第3度裁員 寶成回應了

受到客戶調節庫存，終端需求疲軟影響，全球製鞋龍頭寶成（9904）旗下裕元工業位於越南胡志明市的寶元鞋廠(Pouyuen Vietnam)再爆今年第三度裁員，預計裁員人數1,220人，合計今年裁員人數已超過9,300人。

針對寶元鞋廠再傳裁員一事，寶成證實，主要鑑於當前宏觀經濟前景未明，且考量整體業務發展，集團繼續採取多元配置策略，動態調整生產排程，致力於整體產能利用率的穩定與平衡。

寶成同時強調，旗下員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。

據了解，寶成向當地市政府提交新的裁員計畫，並補充說，此舉是為了應對需求「尚未恢復」的境況。寶元鞋廠是胡志明市最大的雇主之一，過去寶元鞋廠員工數原有約5萬人，如今減為4萬餘人。

受到客戶持續調節庫存影響，寶成自結7月合併營收190.87億元，較去年同期230.04億元減少17.0%；累計前七月合併營收1,465.49億元，則較去年同期1,586.05億元減少7.6%。

由於訂單下滑，寶成越南寶元鞋廠今年先後於2月裁員2,358人、6月裁員約5,744人；此次是今年第3度裁員，合計裁員人數已達9,323人。

對於製鞋業務的長遠發展，寶成強調，依然保持信心，將會審慎應對短期營運挑戰，同時致力於推動中長期布局規劃，以支持製鞋業務的永續增長。

根據越南政府傳出消息，寶元將於26日通知被裁的員工，通報資遣費發放、薪資領取日期、社會保險、納稅手續等相關訊息。