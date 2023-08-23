第六屆「南山醫務社工獎」今舉行頒獎典禮 表揚醫務社工的專業與堅持 帶給臺灣社會更溫暖美好的未來

第六屆「南山醫務社工獎」今(23)日於臺北南山廣場藝文中心舉行頒獎典禮，行政院政務委員林萬億、衛生福利部政務次長李麗芬、社會救助及社工司司長蘇昭如、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯以及中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學皆共同出席，公開表揚本屆獲獎的六個醫務社工團隊及六位醫務社工(獲獎名單詳如表一)，感謝醫務社工夥伴長期駐守在醫療領域第一線，解決病人及家屬關於經濟、社會及情緒的各種困難，帶給臺灣社會更溫暖美好的未來。

第六屆「南山醫務社工獎」今日舉行頒獎典禮，行政院政務委員林萬億(前排右六)、衛生福利部政務次長李麗芬(前排右七)、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯(前排左六)、南山人壽總經理范文偉(前排左五)、中華民國醫務社會工作協會理事長溫信學(前排右五)、今周刊發行人梁永煌(前排右四)等貴賓共同出席。 圖／南山人壽提供

衛生福利部部長薛瑞元肯定「南山醫務社工獎」的設立，表彰醫務社工運用專業知能和方法，協助病人與家屬解決醫療照護過程的各種問題，對於彰顯醫務社工的專業形象與貢獻助益甚鉅。衛生福利部向來重視社工夥伴的權益，並於今年推動通過「社會工作師法」修法，從制度面改善社工師執業環境及人身安全，並將持續完善社工專業制度，使醫務社工可無後顧之憂發的揮助人專業，在醫療團隊中扮演積極角色，達到健康照護全人服務。

「南山醫務社工獎」是全國唯一專為醫務社工設立的獎項，用以表揚醫務社工的專業與堅持，解決病人及家屬關於經濟、社會及情緒的各種困難，帶給臺灣社會更溫暖美好的未來。 圖／南山人壽提供

醫務社會工作協會理事長溫信學表示，儘管臺灣逐漸脫離新冠肺炎的暴風圈，然而全國近2,000位的醫務社工依舊穿梭在門、急診和病房間，不停為了病家、各項團體及社區工作而忙碌著。因應後疫情時代醫療服務的新挑戰，醫務社工發揮其多元角色及應變能力，連結新的資源及整合數位科技發展創新服務模式，提升服務品質並提供更全面的服務。溫理事長感謝「南山醫務社工獎」讓更多跨領域的專家學者及醫事人員，得以認識與理解醫務社工的專業角色與任務，也激勵每一位醫務社會工作者，持續守護病人及家屬最佳福祉的信念。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，醫療服務重視精準與效率，醫務社工則努力發揮光與熱，陪伴病患家庭承擔身心壓力，度過難關，他們不僅是病患與家屬的守護者、弱勢的支持者、資源的連結者，更是醫護人員的堅強後盾。「南山醫務社工獎」發掘許多醫務社工的事蹟與大眾分享，從保險本業出發，關注醫務社工的身心健康與執業安全，持續為其提升風險保障；並進一步影響各界專家賢達，共同為醫務社工的工作權益與專業發展環境倡議發聲。尹董事長期許，在公部門與民間力量的共同努力下，厚植醫療照護服務的能量，強化社會安全網。

本屆「南山醫務社工獎」共收到來自全臺72家醫院、近百件的申請，服務範疇橫跨兒少保護、高齡長照、全人照顧、病友心理支持等，經過由社工、醫療、社福、媒體、公部門等跨領域專業評審團的評選，12名得獎團隊及個人脫穎而出，獲得評審的一致肯定。

本屆團體組獲獎的醫務社工團隊，對於精進社工專業不遺餘力，以系統化服務，提升照護效能，配合智慧科技，降低服務阻礙，提升服務能量；同時，深入社區，藉由連結社會安全網，串聯並整合醫療照護及社福中心資源，強化跨域合作。個人組獲獎者則長期深耕實務工作，致力服務安寧療護、癌症、身障等對象，尤其，對於弱勢兒少之保護，積極符合國際人權公約趨勢，勇於創新，提升服務品質及工作能見度。

「南山醫務社工獎」是全國唯一專為醫務社工設立的獎項，由南山人壽慈善基金會與醫務社會工作協會共同發起設立，並獲衛生福利部擔任指導單位。「南山醫務社工獎」每年發掘全國各地醫務社工的專業堅持與創新作為，不僅成為臺灣各醫療單位醫務社工的共同交流平台，也讓醫務社工的專業與價值，能透過此舞台發光發熱。展望未來，南山人壽慈善基金會期盼繼續與各界攜手前行、共盡心力，優化臺灣醫療及健康照顧環境，持續為社會帶來正面力量。

表一：第六屆「南山醫務社工獎」得獎名單與服務事蹟摘要

團體組(共6名，依醫療單位筆畫順序排列)

個人組(共6名，依獲獎人姓名筆畫順序排列)