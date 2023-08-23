快訊

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這」特色恐致病情退化

糗！柯文哲緬懷鬧烏龍 823砲戰年份被抓包「寫成228那年」

博客來釀茶壺內風暴？創辦人張天立：要投資10億 董事卻不知情

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
網路書店龍頭「博客來」。圖／聯合報系資料照片
網路書店龍頭「博客來」。圖／聯合報系資料照片

博客來釀茶壺內風暴？兩年內換三任總座，博客來高層日前宣布要砸10億元新投資，還不排除設立24小時書店，董事會竟不知？博客來創辦人張天立對外放話表示：我想當面跟羅智先談創新。

1995年成立的博客來，創辦人就是張天立。博客來是繼國外亞馬遜之後，兩岸三地最早成立的網路書店。2000年網路泡沫化，博客來處於慘澹經營的窘境，隔年獲統一超（2912）青睞，入股50.03%，取得博客來網站經營權，並由張天立出任博客來總經理一職。

只是2007年，張天立遭統一超無預警解職，離開他一手創立的博客來。後來張天立自行創立「TAAZE讀冊生活網路書店」，除了販售新書之外，也讓客人可以拿出自己的二手書和回頭書交易，並延伸出電子書商品。

攤開博客來的董事名單也十分有意思，目前董事長為林丕容，他是博客來創辦人張天立太太林珊如的哥哥，根據統一去年年報，林丕容持股僅剩0.10%，其他董事包括黃瑞典、王寶銘、程鴻鈞等都是統一超商代表人。

博客來今年第1季首見虧損741.2萬元，但第2季大幅調整策略後獲利715.1萬元，使上半年累計虧損收斂至26.1萬元。博客來上周對外表示，未來三至五年將投入10億元，將系統進行升級。

只是對此，張天立接受媒體採訪時表示，他問了幾位董監事，無人聽過此項計畫，對於十億元這個高出資本額五倍的投資，並不知情，可見博客來內部並未召開董事會討論此事。

張天立接受媒體採訪時也提到，希望能與統一超董事長羅智先當面對談，他將會提供博客來創新的建議。

博客來 羅智先

延伸閱讀

博客來2年換3總座、10億新投資董事會竟不知 大股東：想當面跟羅智先談創新

博客來電子書年增3.5萬種超越紙書 深夜2點狂讀什麼書

統一實 馬口鐵業務看旺

最後一波手刀衝！ 小綠綠瘋搶「北一女綠制服悠遊卡」再加碼 今11點開放預購

相關新聞

新型流感疫苗7,200萬元預購案 國光生技得標

國光生技（4142）今（23）日宣布，衛福部疾病管制署新型流感疫苗預購協議採購案，由國光生技得標，當新型流感疫情爆發，這...

博客來釀茶壺內風暴？創辦人張天立：要投資10億 董事卻不知情

博客來釀茶壺內風暴？兩年內換三任總座，博客來高層日前宣布要砸10億元新投資，還不排除設立24小時書店，董事會竟不知？博客...

台北國際自動化工業大展 中科11廠商展現創新動能

台北國際自動化工業大展今起至26日舉辦，中科管理局邀園區11家知名廠商參與聯展，展出以「智慧機械聚落 跨域整合發展」為主...

北市店面租買被激活 五分埔店面每坪單價衝393萬元

隨疫情發展逐漸告一段落，國際觀光客緩步回流，國內的觀光商機回溫，根據最新實價揭露案例顯示，北市五分埔有一處店面以每坪39...

沃旭能源攜手彰師大 啟動「永續發電站」系列論壇

全球離岸風電領導企業沃旭能源今（23）日宣布啟動「永續發電站」系列論壇，將自今年8月底至年底於彰化及台中舉辦座談，誠摯邀...

台灣原生技術 DeepMets 獲東南亞認證 AI 醫療進全球舞台

台灣人工智慧實驗室今（23）日宣布，台灣智慧醫療成果再度獲得國際認可，由台灣發展的人工智慧（AI）軟體DeepMets已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦