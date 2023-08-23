博客來釀茶壺內風暴？創辦人張天立：要投資10億 董事卻不知情

博客來釀茶壺內風暴？兩年內換三任總座，博客來高層日前宣布要砸10億元新投資，還不排除設立24小時書店，董事會竟不知？博客來創辦人張天立對外放話表示：我想當面跟羅智先談創新。

1995年成立的博客來，創辦人就是張天立。博客來是繼國外亞馬遜之後，兩岸三地最早成立的網路書店。2000年網路泡沫化，博客來處於慘澹經營的窘境，隔年獲統一超（2912）青睞，入股50.03%，取得博客來網站經營權，並由張天立出任博客來總經理一職。

只是2007年，張天立遭統一超無預警解職，離開他一手創立的博客來。後來張天立自行創立「TAAZE讀冊生活網路書店」，除了販售新書之外，也讓客人可以拿出自己的二手書和回頭書交易，並延伸出電子書商品。

攤開博客來的董事名單也十分有意思，目前董事長為林丕容，他是博客來創辦人張天立太太林珊如的哥哥，根據統一去年年報，林丕容持股僅剩0.10%，其他董事包括黃瑞典、王寶銘、程鴻鈞等都是統一超商代表人。

博客來今年第1季首見虧損741.2萬元，但第2季大幅調整策略後獲利715.1萬元，使上半年累計虧損收斂至26.1萬元。博客來上周對外表示，未來三至五年將投入10億元，將系統進行升級。

只是對此，張天立接受媒體採訪時表示，他問了幾位董監事，無人聽過此項計畫，對於十億元這個高出資本額五倍的投資，並不知情，可見博客來內部並未召開董事會討論此事。

張天立接受媒體採訪時也提到，希望能與統一超董事長羅智先當面對談，他將會提供博客來創新的建議。