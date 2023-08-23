北市店面租買被激活 五分埔店面每坪單價衝393萬元

隨疫情發展逐漸告一段落，國際觀光客緩步回流，國內的觀光商機回溫，根據最新實價揭露案例顯示，北市五分埔有一處店面以每坪393萬元成交，總價達1.2億元，另外，受惠大巨蛋未來可能開幕的帶動，忠孝東路四段500號也以月租16萬元成交，101商圈信義路上內空置許久的店面，也在近期以月租53萬元順利出租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情前一年國際觀光客的旅客可達千萬的規模，今年官方也預估有機會回升600萬的觀光旅客，加上國內的觀光需求也在疫後回溫，帶動沿街消費的需求增加，從實價揭露資料可發現，包括熱門商圈與沿街店面，不斷有新的租賃揭露產生，且觀察有些都是疫情期間空置一段時間的閒置店面，反映企業認為消費最差的時間已過，看好消費商機，開始展店做生意。

此次北市實價週報揭露的店面租買實價，包括有一處五分埔內的店面，永吉路443巷64號今年7月成交，成交總價1.2億元，每坪單價也達393萬元，今年一月五分埔商圈才有一處小店面，月租7萬，換算單價每坪租金達萬元水準。

另外，101商圈內的一處原銀行店面，2020年遷點後就空置一段時間，不過今年7月以月租53萬元成交，換算租金單價與頂級A辦差不多，每坪4294元；隨大巨蛋完工落成，附近空置的店面也陸續出租，最新揭露忠孝東路四段500號，以16萬元在今年6月底順利出租，單價每坪約5000元，一旁去年還空置的店面，也由醫美業者承租。

曾敬德表示，疫情過後北市店面租賃有活起來的跡象，不過租金仍未重返榮耀，畢竟現在國際觀光大概回到疫情前的五六成水準，未來若觀光持續回升，店面市場仍是有表現空間，至於買賣能否增溫，利率連5升後對於收益型的不動產形成考驗，相對要能順利成交，價格就要更有吸引力。