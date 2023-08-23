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響應新南向政策 兆豐證券與鋒明集團簽訂財務顧問合約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鋒明集團蔡文瑞董事長(前排左)與兆豐證券陳佩君董事長 (前排右)代表簽署財務顧問合約。(兆豐證券/提供)
鋒明集團蔡文瑞董事長(前排左)與兆豐證券陳佩君董事長 (前排右)代表簽署財務顧問合約。(兆豐證券/提供)

響應新南向政策，兆豐證券繼今年5月至泰國舉辦研討會，8月16日兆豐證券董事長陳佩君、資本市場業務本部副總郝振邦等親赴越南拜訪 DDK 鋒明集團董事長蔡文瑞，當天晚上由鋒明集團舉辦與兆豐證券簽署財務顧問簽約儀式，鋒明集團董事長蔡文瑞特別邀請外交部駐越南代表處處長韓國耀、世界台商總會準會長李天柒、亞洲台商總會總會長許玉林、越南台商總會總會長簡智明、平陽台商會會長陳水石、安南會會長暨凱勝傢俱集團總裁羅子文、安普新股份有限公司董事長黃常青，及各地分會長等多位重量級貴賓蒞臨見證財顧合約簽約儀式，開啟越南台商前進台灣資本市場的新篇章。

鋒明集團長期耕耘於自行車產業，專精在設計製造各式自行車座墊，為全球頂尖大自行車座墊前五大製造商，該集團除了提供 OEM、ODM 服務，並發展集團自有品牌 DDK，並與義大利品牌 SMP 共同創造的 STRACE 品牌行銷全球。目前鋒明集團在全球自行車市場座墊佔有率已達1成，成為全球自營車產業重要的供應商。

鋒明集團這次選擇與兆豐證券簽署財顧合約，蔡文瑞在簽約儀式致詞時特別指出這是鋒明集團在公司治理發展上的新里程碑，深知卓越的公司治理是企業長遠健康發展的基石，也是投資者信心堅實的後盾，並期待透過這次與兆豐證券的合作及 KPMG 吳俊源與陳家程二位簽證會計師之把關，未來將在主管機關監理下進一步落實良好的公司治理，讓集團永續發展。

蔡文瑞除致力於集團業務推動外，亦熱心參與公共事務，策畫或協辦各項台商活動，提供實務交流與建議，曾獲中華民國海外創業楷模、海外台商磐石獎及海外台商精品金質獎。

兆豐證券擁有輔導海外台商回台的豐富經驗，並長期耕耘客戶以及維持慎選案源策略下，深獲客戶信賴，在業界頗富聲譽。陳佩君也在致詞時強調兆豐證券在財務顧問服務及承銷輔導的專業與經驗，將充分支持海外台商在國內資本市場的發展，與客戶創造雙贏。

台商 兆豐 自行車

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