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大陸房市崩潰波及台灣？李同榮：8年魔咒才是關鍵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

中國大陸多家房企接連爆雷，全球關注大陸房市會不會大崩潰？房市趨勢專家李同榮表示，大陸房市的崩潰，都是調控政策過於頻繁與失當惹的禍，預料大陸房市將休耕五到十年，且從此斷失火車頭產業的領導地位。

李同榮說，大陸房企暴雷事件發展至今，台灣證券保險業曝險約新台幣102億元，暫時對台灣經濟與房市影響有限，不過大陸房企違約事件若持續產生連鎖反應，影響大陸經濟增長，也會波及台灣經濟增長。

他說，目前台灣經濟成長面臨八年負成長魔咒威脅，台灣房市維持以盤代跌走勢，經濟基本面的表現優劣，才是影響房市走勢的主要關鍵。

李同榮分析，大陸房市危機，主要是從2008年開始，非常頻繁且毫無章法的實施各種調控政策，包括包括2009年國四條、2010年國十條、2011年新國八條、2013年新國五條、2017年五限、以及2021年「3條紅線」調控政策。

這些調控，忽略了最嚴重的核心問題，就是所有大陸房企過度操作槓桿的脆弱財務體質，埋下了如今債不抵資的民企違約風暴。

他說，從碧桂園爆發財務危機，恆大集團在紐約聲請破產保護，SOHO中國子公司「北京望京搜候房地產」拖欠土地增值稅及相關滯納金，國有房企遠洋集團也付不出美元債息，導致違約停牌，顯示已出現骨牌效應。

至於大陸房企違約骨牌效應，會不會導致房市大崩盤危機？李同榮認為，大陸內部對2023年 GDP 仍看好在6%以上，雖然房企風暴未熄，但只要中美商戰透過以時間換取空間的拖延戰略，大陸就有喘息機會針對房市做出積極的整頓措施。大陸房市崩潰模式不會日本化，但頻臨半崩潰化，經濟蕭條與房市不振應該會延續五到十年。

房市 新台幣

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