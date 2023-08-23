產業、交通利多狂吸菁英族置產 沙鹿新案實登衝上4字頭

西台中近年憑藉科技、產業議題神速翻轉，不僅匯聚六大產業園區，重大建設中科西南向聯外道路「特五號」也於本月初正式開通，將加速區域整體發展，也因此磁吸不少菁英族群移居置產，其中又以沙鹿成為最大受惠區域，並吸引久樘、茂洋、新業、鴻豫、龍寶等品牌建商搶進推案。

觀察最新揭露實價登錄，位於家樂福商圈預售案「久樘花漾天鵝」，出現1筆4字頭交易，再次刷新區域最高價，顯見即使景氣不明，區域房市仍備受看好。

而接下來包含茂洋、富宇（4907）等建商，在區內也都有新案推出，後勢看漲，區域專家指出，上述個案有望開出45萬元以上、甚至是5字頭的價格。

根據內政部實價登錄最新資料顯示，沙鹿預售案「久樘花漾天鵝」，全社區目前已有94筆交易揭露，其中近期就揭露一筆12樓戶單價突破4字頭、40.3萬元的交易，站上區域新高價。

而首度進軍沙鹿的新業建設，於靜宜商圈所推出的「新業微丘森鄰」也揭露共129筆交易，目前實登最高價為單坪38.5萬元，銷售表現亮眼。

連續18年獲得「台灣誠信建商」榮譽的久樘開發，營造品質深獲已購客肯定，在深耕沙鹿地區多年後，此次鎖定家樂福商圈推出三民路主幹道新案「久樘花漾天鵝」，除了坐享鄰近未來捷運藍線B5站，並能雙向連結台灣大道、中清路，快速抵達中科的地段優勢。

全案更標配市面少見22公分加厚制音樓板，結合小樑成為「板中樑系統」，如此室內就不會有小樑，僅空間外圍會有大樑，大幅提升室內空間完整性，貼心規劃吸引當地置產客及中科族目光，並創下區域新高價。

而深耕西台中的品牌建商茂洋建設，今年推案連發，不僅推出「晴山洋洋」、「閱美」等個案，近期也將推出區域指標新案「沙鹿高工成屋案」，近800坪基地坐落於正台灣大道上、捷運藍線B5站，規劃2至3房稀有3併、4併產品，且戶戶雙面採光。

不僅如此，此次茂洋建設也將室內規劃樓高3米6，媲美豪宅規格的設計，遠超區域不少建案規劃，總銷近20億元，據悉尚未正式公開，即獲得不少中科族群熱烈詢問。

對此，當地房仲業者表示，由於該基地位處於主幹道上，又鄰近未來捷運藍線，土地成本並不便宜，加上建商不惜成本將指標規劃帶入建案，市場預估推案單價有機會上看5字頭。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴則指出，西台中因為匯聚中部科學園區、台中工業區、精密機械科技園區、台中港自由貿易區、台中港科技產業園區、關聯工業區等產業聚落，躍升成為台中的產業重鎮，六大園區就業人口合計就約有13萬人，雖然日前傳出中科二期擴建案將延至明年交地，但仍不影響區域房市熱度。

陳傑鳴表示，沙鹿不僅為海線房市最熱區域，本身就具備海、陸、空交通優勢，又逢「特五號」正式開通，預期可以更快速吸納周遭就業人口，甚至是中彰投區域民眾，再加上品牌建商來勢洶洶，紛紛以最高規格規劃產品，確實能夠吸引不少重視質感的菁英就業族群買單。

另外，富宇建設近期也推出靜宜北勢商圈新案「富宇禾悦」，基地位置坐落於平等六街，基地面積1102 坪、規劃123 戶，23至36坪、2至3房產品，市場傳出單坪開價35萬至40萬元。