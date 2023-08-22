國泰世華「能、風、光」 獲頒綠能大獎與台灣最佳專案融資銀行

國泰世華銀行（2882）為國內最早推動離岸風電及太陽能融資的專業銀行，主導多起海內外綠能融資案例，成效卓著備受外界肯定，21日於國際權威媒體《財資雜誌》（The Asset）舉辦的年度綠能融資大獎（Renewable Energy Deal of the Year）中，一舉囊括「台灣最佳專案融資銀行」、「年度最佳儲能系統融資獎」、「年度最佳風電融資獎」及「年度最佳太陽能融資獎」等四項獎項。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，國泰世華推廣綠色金融不遺餘力，秉持「本土與海外」並重的發展策略，在國內外皆不斷嘗試研究新能源領域的融資可行性，此次很榮幸能獲得《財資雜誌 》四項大獎肯定。

國泰世華身為台灣綠色金融領航者，在深耕台灣市場同時也放眼全球。此次以越南最大陸域風電之一的融資案，獲得「年度最佳風電融資獎」的案件，即是首宗台灣本土銀行與亞洲開發銀行（Asian Development Bank)）合力完成的專案融資，不但為我國銀行業開拓東南亞綠能融資市場創下先例，也對金融業投入海外融資具指標意義。

不僅海外案例受肯定，國泰世華於嘉義的太陽能漁電共生也獲得「年度最佳太陽能融資獎」，該案由國泰世華銀行主導，全案以本土銀行獨立籌組完成，與其他獲獎融資案中多有跨國型金融機構的組成不同，也因此成為少數受國際媒體肯定之國內融資案，此次能順利成案並獲獎，無疑為國內的專案融資領域，寫下重要里程碑。

無獨有偶，於另一跨縣區的儲能系統融資案中，國泰世華克服儲能系統定價模式為融資評估帶來的困境，透過與儲能專家合作、打造財務模型等方式，與外商共同合作的儲能融資案，成為台灣儲能融資的先行者之一，獲「年度最佳儲能系統融資獎」殊榮。

國泰世華跟隨國家綠能及新南向政策衝刺綠色金融的同時，更兼顧業務多角化、全球化經營，以及社會企業責任，在綠能融資領域領先、創新的理念備受海內外肯定。去年度即曾以離岸風電融資案獲《The Asset》頒發綠能融資大獎肯定，今年更一舉在「能（儲能系統）、風（風電）、光（太陽能）」三大面項再度獲獎；綜合面向上，更獲「台灣最佳專案融資銀行」，顯見其在此領域的深厚實力。

國泰世華期盼這些跨國合作的寶貴經驗，能帶給國內金融業者更多的信心，未來也將持續秉持永續經營的理念，持續在各式融資業務上努力。