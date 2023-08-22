2024國際藝術家大獎賽新增「異次元」主題奬 頒給數位藝術家

「2024國際藝術家大獎賽」開始報名，本屆新增「異次元」主題獎，頒給「數位藝術家」。

主辦單位表示，報名免費，有年齡限制，參賽者須年滿18歲。可線上報名，報名網址：https://www.arts.org.tw/2024/chi/register.html?t=1692602225812。

主辦單位表示，「2024第十四屆台北新藝術博覽會」的展出主題正是「異次元」，每一屆藝博會都有主題，但頒發主題獎卻是頭一次。

首獎及畫廊獎等仍維持，得獎者可獲得2025台北新藝術博覽會「國際藝術家沙龍大展」展位。

國際藝術家大獎賽是亞洲規模最大藝術賽事，近幾年，台灣的藝術家在大獎賽中嶄露頭角，王偉權獲2019年首獎，田弘一、陳文傑分別是2020、2023年大會主席獎得主。「2023國際藝術家大獎賽」首獎得主是不丹的Phuntsho Wangdi。

大獎賽報名於10月31日報名。入圍作品預定12月25日公布，公布在「台北新藝術博覽會」官方網站www.arts.org.tw。所有入圍作品將於2024年4月26日至28日「第十四屆台北新藝術博覽會」中展售。

首獎及畫廊獎得主將於2024年8月31日公布，同樣公布在「台北新藝術博覽會」（Art Revolution Taipei）官網。

「國際藝術家大獎賽」由社團法人台灣國際當代藝術家協會（TICAA）主辦，與台灣最大的藝術交流平台──「台北新藝術博覽會」結盟。自2012年啟動以來，一直是亞洲最引人矚目的藝術盛事之一。主辦單位表示，即使面臨過去三年的挑戰，優秀的作品仍不斷脫穎而出，展現藝術的韌性和生命力。