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台灣文化直送東京！信義房屋、華航、陽明同響應台日友好計畫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
文化總會宣布將在東京上野恩賜公園噴水池廣場舉辦「TAIWAN PLUS2023台日一緒に」；信義房屋公共事務部副總經理林俊安（前排右一）代表出席記者會。（圖:信義房屋提供）
文化總會宣布將在東京上野恩賜公園噴水池廣場舉辦「TAIWAN PLUS2023台日一緒に」；信義房屋公共事務部副總經理林俊安（前排右一）代表出席記者會。（圖:信義房屋提供）

「台灣文化直送東京！」文化總會今（22）日舉行記者會，宣布9月16日、17日將在東京上野恩賜公園噴水池廣場以市集、音樂表演、主題展區形式舉辦「TAIWAN PLUS 2023台日一緒に」，希望以文化活動深化日本民眾對台灣文化的理解，並創造長期交流管道；台灣永續企業信義房屋也將設攤，以趣味遊戲讓日本民眾認識信義人的永續文化。

文化總會自2018年策畫台日友好計畫「TAIWAN PLUS」，今年為迎接疫後新生活，擴大規模舉辦，是歷屆參與品牌與表演團體最多的一年，官方與民間企業也踴躍參與，有文化部、外交部、農業部、國發會、客委會、原民會、交通部觀光局、經濟部國貿局、僑委會、國立台灣工藝研究發展中心、兆豐銀行、台灣菸酒、台灣精品、信義房屋、陽明海運、華航、CSD中衛、Kenji健司、台北駐日經濟文化代表處、日本台灣交流協會等；記者會中，信義房屋公共事務部副總經理林俊安也代表出席。

「TAIWAN PLUS」上野公園活動市集攤位可分為7大類，包含特色類、飲食類、傳統創新類、生活設計類、情報閱讀類、藝術文化創意類與其他類，今年首度加入台灣伴手禮特展，以台灣美食拉近台日友情，而台灣的永續生活，也是特有的優勢之一。

信義企業集團為台灣永續指標企業，也到場設攤對外溝通信義房屋身為「台灣永續國家代表隊」在聯合國永續發展目標(SDGs)的投入與努力，包括於東馬打造零碳島、執行19年的社區一家計畫、台灣地方創生基金會、18家永續門市等永續作為。

信義房屋表示，信義企業集團成立40多年來，種種的永續作為來自創辦人周俊吉的創業初心「賺取合宜利潤、善待各利害關係人」，將價值理念從信義人擴及信義公司乃至信義社會，因此執行19年的社區一家計畫發酵許多關懷在地的感人故事，2年前更從社區一家計畫擴大到地方創生，希望打造生生不息的永續生態系，未來希望讓國際看見台灣獨有的在地文化，讓集團的永續發展理念不僅深植於台灣社會，更能傳播至國際。

信義房屋 日本 陽明 華航

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