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一直賣不掉？北市大坪數老公寓「有價無市」 網曝殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北市老屋示意圖。報系資料照
圖為台北市老屋示意圖。報系資料照

台灣房價居高不下，不少人望房興嘆。有網友在ptt發問，什麼樣的房子有價無市？也就是價錢開出來了，但卻乏人問津，引起熱烈討論。

原po表示，之前聽說有台北40幾年老屋，坪數蠻大，開價2500萬掛賣一年多也都賣不掉。聽說是因為買家認為與其買40年老屋，不如拿2500多萬去買新北的新成屋。他質疑是否真的有些房子「有價無市」？

網友指出要看在北市哪裡，「地點又沒講？北投也是台北市」、「我猜士林、北投、南港、文山郊區吧」、「沒坪數跟地點是要怎麼討論」、「台北很多老公寓競爭力會越來越爛，一堆新案價格差不多，雖然比較小，但如果地點好+新屋+說不定價格還含車位」。

網友有同感，「正常啊！五、六十坪破公寓四、五樓那種就很難賣」、「地值錢，但一直不能都更不就有價無市」、「你這手買四千還想賺，下一手要多少買？想想有那麼容易嗎？也不是新大樓還老公寓的問題，而是總價帶的問題」、「就是賣家口袋深才會賣這麼久」、「五十坪現在少子化，誰買那麼大的破公寓」、

過來人指出掛賣一年還好，「我家舊公寓，賣了快兩年才賣出行情單價」、「賣一年多不算很久吧，多的是賣十幾年的」、「個人偏見：總價超2000是很大的心理關卡」、「我家附近有掛賣十年，最近才好像賣掉了，正在裝潢」。

都更 公寓 買房 老屋

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